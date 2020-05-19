Овен
Если удастся сохранить ясное видение происходящего, то вашим конкурентам придется несладко.
Телец
Вы, наконец, поймете причины, которые тормозят прогресс в делах. И после карантина найдете возможности для роста.
Близнецы
Даже в изоляции вы сможете по интернету познакомиться с интересными и яркими личностями.
Рак
Вы легко пойдете на уступки, если будете уверены, что это принесет пользу общему делу.
Лев
Вам покажется, что обсуждение важных идей - это переливание из пустого в порожнее.
Дева
Вы задумаетесь, почему возникают сложности из-за неумения выбирать цели, и выстраивать оптимальную тактику.
Весы
У вас появится время чтобы рассуждать на тему, кому из партнеров вы можете доверять, а от кого стоит держаться подальше.
Скорпион
Вы поймете, кого из окружающих ведет личная выгода, а кого - борьба за место под солнцем.
Стрелец
Вас многое не устраивает в окружающих, и вы начнете борьбу с теми, кто приносит в вашу жизнь суету и хаос.
Козерог
Даже маленькие победы могут хоть на время избавить вас от плохого настроение, и вы перестанете обижаться на весь мир.
Водолей
Старайтесь никому не позволять втягивать себя в конфликтные ситуации: вы можете оказаться беззащитны перед чужой критикой.
Рыбы
Вы упорно не замечаете того, что очевидно всем. И можете совершать непростительные ошибки