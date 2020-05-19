Овен

Если удастся сохранить ясное видение происходящего, то вашим конкурентам придется несладко.

Телец

Вы, наконец, поймете причины, которые тормозят прогресс в делах. И после карантина найдете возможности для роста.

Близнецы

Даже в изоляции вы сможете по интернету познакомиться с интересными и яркими личностями.

Рак

Вы легко пойдете на уступки, если будете уверены, что это принесет пользу общему делу.

Лев

Вам покажется, что обсуждение важных идей - это переливание из пустого в порожнее.

Дева

Вы задумаетесь, почему возникают сложности из-за неумения выбирать цели, и выстраивать оптимальную тактику.

Весы

У вас появится время чтобы рассуждать на тему, кому из партнеров вы можете доверять, а от кого стоит держаться подальше.

Скорпион

Вы поймете, кого из окружающих ведет личная выгода, а кого - борьба за место под солнцем.

Стрелец

Вас многое не устраивает в окружающих, и вы начнете борьбу с теми, кто приносит в вашу жизнь суету и хаос.

Козерог

Даже маленькие победы могут хоть на время избавить вас от плохого настроение, и вы перестанете обижаться на весь мир.

Водолей

Старайтесь никому не позволять втягивать себя в конфликтные ситуации: вы можете оказаться беззащитны перед чужой критикой.

Рыбы

Вы упорно не замечаете того, что очевидно всем. И можете совершать непростительные ошибки