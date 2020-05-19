Названа белковая пища, снижающая риск диабета и высокого давления

Употребление двух порций молочных продуктов в день связано с более низким риском развития диабета, высокого кровяного давления и метаболического синдрома, который повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом заявили зарубежные исследователи, основываясь на данных около 190 тысяч людей (представителей 21 страны) в возрасте от 35 до 70 лет.

Сообщается, что рацион людей оценивался по итогам 12 месяцев в течение девяти лет. В течение этого периода часть добровольцев регулярно употребляла молочные продукты (молоко, йогурт, йогуртовые напитки, сыр и блюда, приготовленные из молочных продуктов) разной жирности.

В работу также включили данные о состоянии здоровья добровольцев, приеме ими лекарств, уровне образования, весе, росте, окружности талии, возможных вредных привычках и уровнях артериального давления и глюкозы в крови натощак.

Результаты показали, что за девять лет у 13640 человек развилось высокое кровяное давление, а у 5351 человека - диабет. Снизить риск появления заболеваний удалось тем, кто употреблял две порции молочных продуктов нормальной жирности в день. Также потребление продуктов в таком количестве связано со снижением риска развития метаболического синдрома на 24%.