Беззубый элафрозавр впервые обнаружен в Австралии

Австралийские палеонтологи идентифицировали окаменелость, найденную еще в 2015 году в штате Виктория, и установили, что она принадлежала беззубому динозавру, известному как элафрозавр.

Исследование опубликовано в журнале Gondwana Research, а коротко о нем рассказывает сайт Технологического университета Суинберна. Странная кость была найдена пять лет назад волонтером проекта Dinosaur Dreaming Джессикой Паркер на кладбище динозавров недалеко от мыса Отвей в Виктории.

Пятисантиметровая кость изначально была идентифицирована сотрудниками Мельбурнского музея как шейный позвонок. Предполагалось, что он принадлежал летающей рептилии, возможно, птерозавру.

Окаменелость была передана палеонтологам из Университета Суинберна, чтобы те установили, какой именно это был тип птерозавра. Однако анализ позвонка показал, что у него имелись выемки на обоих концах, что не характерно для позвонков всех известных птерозавров.

После длительных исследований ученые пришли к выводу, что кость принадлежала тероподу - древнему хищнику, связанному родством с тираннозавром Рекса, велоцираптором и... современными птицами. Единственный возможный вариант - это был хищник, который, вероятно, не ел мяса.

Палеонтологи считают, что найденная в Виктории окаменелость отлично подходит для позвонков странной группы тероподов, называемых элафрозаврами.

Большинство известных окаменелостей этих ящеров были найдены на территории Танзании и Китая. Они обитали в конце юрского периода, около 160-145 миллионов лет назад. Однако новый викторианский элафрозавр оказался гораздо младше. Он обитал порядка 110 миллионов лет назад.

Таким образом, это всего лишь второй известный науке элафрозавр мелового периода и первый, найденный в Австралии. Ученые отмечают, что его длина составляла около двух метров. Это достаточно мало для известных представителей своего рода.

"У элафрозавров были длинные шеи, относительно легкие тела и короткие, но толстые конечности, - говорит соавтор исследования доктор Стивен Поропат. - Это были довольно странные динозавры. Несколько известных черепов элафрозавров показывают, что у юных особей имелись зубы. Однако взрослые особи теряли зубы, а на замену им приходил мощный костяной клюв. Мы пока не знаем, таким ли было строение викторианского элафрозавра, и сможем узнать это только в том случае, если когда-нибудь найдем его череп ".