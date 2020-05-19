Бразилия обогнала Великобританию по числу заразившихся COVID-19

Бразилия обогнала Великобританию по числу заразившихся коронавирусом и вышла на третье место в мире по этому показателю. Официальный минздрав сообщил об увеличении количества инфицированных за сутки на 13 140. Сейчас в стране 254 тысячи 220 случаев коронавируса, против 247 тысяч 706 в Соединенном Королевстве, данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

"Эпицентр заражения - штат Сан-Паулу, на втором мечте - Рио-де-Жанейро, на третьем - штат Сеара. Тяжелая эпидситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку и Мараньян, а также в штатах Амазонас и Пара на севере страны", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей (16 792). Эпидемия привела к тому, что в стране уже дважды сменился глава минздрава. Ранее специалисты по здравоохранению прогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Бразилии стабилизируется к июлю, в августе темпы роста инфекции замедлятся, а в сентябре пойдут на спад.