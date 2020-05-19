Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае

Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека. Еще 23 - пострадали.

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы 18 мая в 21:47 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров. Всего в городском округе Чжаотун проживают почти шесть миллионов человек. Многих эвакуировали из поврежденных зданий. Власти оперативно организовали спасательные работы.

Провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, поэтому живущие там люди знают, что нужно делать в таких ситуациях: они либо укрылись в безопасных местах, либо быстро вышли на улицу. Благодаря этому удалось избежать большого количества жертв, сообщает РИА Новости.