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19.05.2020 04:43
Рубрика: В мире

Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае

Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека. Еще 23 - пострадали.

В Японии произошло мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы 18 мая в 21:47 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров. Всего в городском округе Чжаотун проживают почти шесть миллионов человек. Многих эвакуировали из поврежденных зданий. Власти оперативно организовали спасательные работы.

Провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, поэтому живущие там люди знают, что нужно делать в таких ситуациях: они либо укрылись в безопасных местах, либо быстро вышли на улицу. Благодаря этому удалось избежать большого количества жертв, сообщает РИА Новости.

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