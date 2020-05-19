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19.05.2020 18:28
Рубрика: В мире

Яблоко раздора

Что стоит за новым спором властей США и Apple из-за личных данных пользователей
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Американские власти и компания Apple обменялись новыми выпадами в споре о том, где должна проходить грань между сохранностью личных данных и борьбой с терроризмом. На этот раз поводом для взаимных обвинений стали смартфоны саудовского военного Мухаммеда аш-Шамрани, который в конце прошлого года убил трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида.
В Apple категорически отказываются делать данные пользователей прозрачными для спецслужб США. Фото: AP В Apple категорически отказываются делать данные пользователей прозрачными для спецслужб США. Фото: AP
В Apple категорически отказываются делать данные пользователей прозрачными для спецслужб США. Фото: AP

Калифорнийцы заявили, что предоставили правоохранителям всю информацию по делу аш-Шамрани, но не намерены давать властям США универсальный доступ к своим устройствам. В Apple подчеркнули, что "заведомо ложные утверждения о компании используются как оправдание для ослабления шифрования и других мер безопасности, которые защищают миллионы пользователей и национальную безопасность".

Фото: apple.com
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Такой категоричный ответ прозвучал на шквал обвинений генпрокурора США Уильяма Барра. Тот рассказал, что власти взломали смартфон своими силами, на что ушли месяцы работы и немалые деньги, назвав действия Apple "опасными и неприемлемыми". На этот раз администрация Дональда Трампа использовала прием, который против нее самой уже четвертый год использует оппозиционная Демократическая партия: чтобы дискредитировать противника, в ход пошли обвинения в сотрудничестве с Россией, а заодно Китаем.

Трамп не раз клеймил позором демократов за то, что те пытались пришить ему некий криминал за контакты с Россией. Но теперь уже его генпрокурор заявил, что пока Apple отказывается помогать следователям в поимке преступников, она сотрудничает с российскими и китайскими властями по вопросам перемещения центров обработки данных. Речь, вероятно, идет об исполнении "яблочной" компанией требований российского законодательства, по которому иностранные фирмы, собирающие личные данные россиян, обязаны хранить эти данные на серверах на территории РФ. По мнению Барра, раз уж калифорнийская компания взаимодействует с Россией и Китаем, у нее нет оснований отказывать американским спецслужбам.

Налицо поразительная амнезия: ведь как не вспомнить, что американские IT-гиганты занимают столь категоричную позицию по вопросу защиты пользовательских данных именно потому, что разведсообщество США годами злоупотребляло своим доступом к этим сведениям. Репутация IT-гигантов, которые безропотно "сдавали" пользователей спецслужбам, оказалась сильно подмочена. Это вынуждает Apple и другие компании теперь быть осторожнее с требованиями властей, которые под все теми же предлогами отчаянно пытаются вернуть себе былые полномочия. Американских агентов, конечно, раздражает, что исполняемое Apple законодательство РФ затрудняет им доступ к личным данным россиян.

"Холодная шифровальная война" между спецслужбами и Силиконовой долиной идет уже несколько лет

"Холодная шифровальная война", как называли это противостояние между спецслужбами и Силиконовой долиной, идет уже несколько лет. Несколько лет назад резонансным эпизодом стал спор вокруг смартфона стрелка, который на двоих с супругой расстрелял 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино. Следователи требовали дать им электронную отмычку для взлома заблокированного устройства, на котором могли находиться важные зацепки для расследования . А в "яблочной компании" отказывались, аргументируя, что это создаст опасный прецедент, а саму отмычку можно будет использовать на любом их устройстве, что даст спецслужбам слишком широкий доступ к личным данным пользователей. Более того, созданную лазейку могли бы использовать и злоумышленники.

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