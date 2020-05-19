Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью Forbes. "Если лошадь сдохла, с нее надо слезать",- сказал он, подчеркнув зависимость экономики России от цен на нефть.

Чубайс считает, что стоимость нефти в этом году не поднимется выше 40 долларов за баррель, поэтому зарабатывать на продаже сырья, как раньше, не удастся. По его словам, даже цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.

Нынешнюю ситуацию глава "Роснано" сравнил с набатным колоколом, заметив, что она, "пусть и не через один или три года, но ведет в тупик". При этом он раскритиковал выражение "слезать с нефтяной иглы", поскольку оно звучит уже лет 15, но до сих пор на нефть и газ в России приходится "20 процентов ВВП, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта".

Чубайс уверен, что выйти из кризиса Россия сможет, развивая инновационную экономику.