"Динамо" отложило тренировки из-за коронавируса у трех игроков

В российской Премьер-лиге (РПЛ) участились случаи заражения коронавирусом. Первым в этом списке был форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, затем защитник "Рубина" Константин Плиев, а накануне стало известно, что сразу три футболиста "Динамо" подхватили эту болезнь.

По информации СМИ, положительный тест на коронавирус у "бело-голубых" сдали: голкипер Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбоун. Также сообщается, что в команде заражены не только футболисты, но и директор медицинского штаба Алексей Плесков, а также тренер вратарей Дмитрий Изотов. На фоне сложившейся ситуации "Динамо" перенесло начало тренировок на неопределенный срок.

Как эта ситуация скажется на возобновлении РПЛ - пока загадка. Напомним лишь, что рестарт сезона намечен на 21 июня. Следующий матч "бело-голубые" должны провести в гостях против "Краснодара".

Тем временем "Уфа" одной из первых в Премьер-лиге приступила к тренировкам, пройдя тест на коронавирус. Среди футболистов, тренерского штаба и персонала случаев заболевания не выявлено.

Наряду с подготовкой к возобновлению сезона некоторые клубы в эти дни занимаются укреплением состава. Одна из главных трансферных новостей недели - подписание полноценного контракта Александра Соболева со "Спартаком".

Соболев перешел в стан "красно-белых" на правах аренды из "Крыльев Советов" в конце января. До вынужденной паузы из-за пандемии форвард провел четыре матча за новую команду во всех турнирах и не забил ни одного гола. Но при этом многие специалисты отмечали, что он приносит немало пользы партнерам. Тому свидетельство две голевые передачи, которые он записал в свой актив во встречах с ЦСКА и "Динамо".

По неофициальным данным, личный контракт Соболева со спартаковцами рассчитан на четыре года, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

Между тем портал Squawka составил рейтинг неожиданных чемпионов своих стран за период с 1990 года. В список попал и казанский "Рубин", который в 2008 и 2009 годах выигрывал золото.

Помимо прочих, специалисты отметили сенсационное чемпионство "Лестера" в английской Премьер-лиге в 2016 году, а также успех французского "Монпелье" в 2012 году.