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19.05.2020 18:47
Рубрика: Власть

Для машино-мест предлагается снять ограничения по максимальному размеру

Текст: Владислав Куликов
Машино-места не будут иметь ограничения по максимальному размеру. Соответствующие предложения заложены в инициативе, которую рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Минэкономразвития поддержало идею снизить плату за парковку

"Предлагается исключить из закона о регистрации и Гражданского кодекса требования о максимально допустимом размере машино-мест, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В силу положений действующего законодательства, возможность образования машино-мест определяется проектной документацией здания. В Едином государственном реестре недвижимости сведения о машино-месте указываются на основании технического плана".

Он также добавил, что в соответствии с приказом Минэкономразвития, минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 х 2,5 м. Максимально допустимые размеры машино-места - 6,2 х 3,6 м.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Но транспортные средства разнообразны, и для некоторых необходимы повышенные габариты. В частности, в пользовании граждан есть сельскохозяйственная техника, есть транспортные средства и технические средства для инвалидов и т.д. Поэтому подготовлен законопроект, которые снимает ограничения по максимальному размеру машино-места.

Напомним, до 1 января 2017 действующее законодательство не определяло понятие машино-места. В Градостроительном кодекса содержалось лишь понятие парковки (парковочного места). Потом в закон были внесены изменения.

Под машино-местом понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

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