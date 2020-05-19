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Рубрика: Власть

Реакция на вирус

"Единая Россия" скорректирует свою идеологию из-за пандемии
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев анонсировал изменения в идеологии и предвыборной платформе партии в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что мир изменился и возврата к прежнему уже не будет: партия должна на это реагировать.

Во вторник Медведев провел встречу с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап". Главными темами обсуждения стали предстоящие праймериз партии, которые пройдут в электронном формате, а также участие ЕР в борьбе с коронавирусом. В этом году из-за пандемии праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 25 по 31 мая. Отметим, что участие в них - обязательное условие для выдвижения кандидатов от партии на выборах всех уровней. На этот раз "Единая Россия" будет отбирать кандидатов на довыборы в Госдуму, в депутаты законодательных собраний регионов и глав административных центров.

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В начале встречи Медведев подчеркнул, что проведение праймериз в электронном формате "ни в коей мере не подрывает их значимости, наоборот, это ответственное решение, чтобы избежать массовых контактов" и защитить избирателей от риска заражения коронавирусом на избирательных участках. Он также отметил, что онлайн-праймериз могут даже повысить активность избирателей при голосовании. "С учетом того, что у нас будет электронное предварительное голосование, а значительная часть людей в настоящий момент привыкли к тому, что значительное время у них в течение дня проходит у компьютеров, в принципе это может в известной степени даже и добавить энтузиазма для того, чтобы проголосовать в предварительном порядке, поскольку это не требует как раз других трудозатрат", - пояснил он. Медведев также допустил, что онлайн-праймериз ЕР может стать прообразом для таких голосований на будущее.

Предварительное голосование в этом году действительно вызвало большой интерес как со стороны кандидатов, так и со стороны избирателей, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, конкурс среди участников составляет 4,7 человека на место (в прошлом году было 4,2. - Прим. "РГ"). Интересно, что 40% участников - это молодые люди. Кроме того, значительный рост заявок наблюдается от медицинских работников.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Пандемия коронавируса внесет свои коррективы не только в партийные избирательные процедуры. В ближайшее время "Единая Россия" также проведет встречу, чтобы обсудить необходимые идеологические изменения и скорректировать предвыборную программу, анонсировал Медведев. Так, он отреагировал на предложение политолога, члена Высшего совета ЕР Дмитрия Орлова о необходимости для партии сформировать ясную позицию по новым вызовам из-за пандемии коронавируса. "Мир изменился, и возврата к прежнему в любом случае уже не будет, нам придется на все это отреагировать должным образом, и если мы сможем это сделать, то мы сможем сохраниться как ведущая политическая сила", - подчеркнул председатель "ЕР".

Власть Работа власти Партии "Единая Россия" Пандемия коронавируса COVID-19

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