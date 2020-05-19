"Единая Россия" скорректирует свою предвыборную программу из-за коронавируса

"Единая Россия" в ближайшее время проведет встречу, чтобы обсудить необходимые идеологические изменения и скорректировать предвыборную программу в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

"Нужно будет в ближайшее время, прошу коллег из это отметить тоже, собраться и обсудить необходимые корректировки в предвыборную платформу и в некоторые другие идеологические документы, которыми мы пользуемся, потому что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном", - сказал он. Медведев отметил, что в связи с коронавирусом "мир изменился, и возврата к прежнему не будет".

Напомним, что еще в марте партия приняла решение провести предварительное голосование в онлайн-формате, чтобы защитить участников и избирателей от заражения коронавирусом.