Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов

Срок действия профессиональных дипломов, выданных Морской администрацией РФ, квалификационных свидетельств членов экипажей морских судов продлен на 6 месяцев, а медицинских свидетельств - на 3 месяца, сообщили в Минтрансе.

Такие меры предприняты в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира и для обеспечения бесперебойной работы судов под государственным флагом России.

"Данные меры применяются исключительно в случаях форс-мажора, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, если срок действия квалификационных документов членов экипажей судов истек или истекает в период до 20 июня 2020 г. включительно, а медицинских свидетельств членов экипажей судов - в срок до 20 сентября 2020 г. включительно", - уточнили в Минтрансе.

Документы будут продлеваться в тех случаях, когда член экипажа морского судна, в связи с введенными в субъектах РФ ограничениями или ограничениями иностранных государств, не имеет возможности продлить в установленном порядке документы, пояснили в министерстве. Это касается профессиональных дипломов, выданных Морской администрацией РФ, а также подтверждений о признании дипломов, выданных иностранным государством, квалификационных свидетельств, подтверждений к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельств о квалификации судовых поваров и иные квалификационных документов, требуемых Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ).

По тому же принципу будет продлен срок действия медицинских свидетельств. Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

При этом, Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить вышеуказанные меры в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19, отметили в Минтрансе.