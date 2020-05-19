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19.05.2020 05:35
Рубрика: В мире

Экономисты сочли отказ Швеции от введения карантина неэффективным

Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND
Фото: AFP/Jonathan NACKSTRAND

В период пандемии коронавируса в Швеции ограничения носили рекомендательный характер, а их нарушение не регулировалось на законодательном уровне. Власти страны приняли такое решение, чтобы поддержать экономику.

Фото: iStock
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Однако данная политика и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. По мнению главного экономиста Handelsbanken Кристины Ниман, в итоге Швеция может пострадать не меньше, чем остальные страны Европы.

Падение показателей экономической активности в стране было "беспрецедентным", считает Дэвид Оксли, старший аналитик Capital Economics. По прогнозам Riksbank, ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на 7-10%, что является катастрофическим для страны.

Тем не менее, аналитики отмечают, что Швеция все же имеет преимущества: в других европейских странах власти только начинают снимать ограничения и многое приходится запускать заново, а в Швеции экономические процессы не останавливались, сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, в Швеции выявлено свыше 30 тысяч случаев коронавируса, скончались более 3600 пациентов. При этом в соседней Норвегии число заболевших составляет 8197 человек, а в Финляндии - 6347. Количество жертв в обеих странах не превышает 300 человек.

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