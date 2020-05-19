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19.05.2020 22:34
Рубрика: В мире

Эксперты: объем выбросов углекислого газа в мире упал на 17 процентов

Текст: Максим Макарычев
Выбросы углекислого газа на планете резко сократились с тех пор, как во всем мире были введены ограничительные меры из-за коронавирусного кризиса.
Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

По оценке экспертов, к апрелю 2020 года ежедневные выбросы парниковых газов в мире в целом упали на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых странах выбросы сократились в среднем на четверть (26 процентов). В Великобритании снижение в апреле составило около 31 процента, а в Австралии выбросы упали на 28,3 процентов - также в течение апреля. Больше всего, примерно на 60 процентов, сократились выбросы в атмосферу от авиации из-за резкого сокращения авиаперевозок. Выбросы от наземного транспорта снизились примерно на 36 процентов.

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Исследование проводились учеными из университета Восточной Англии, Стэнфордского университета в США, Центра Цицерона в Норвегии, а также исследователей из Нидерландов, Австралии, Франции и Германии, отмечает The Guardian. Ученые использовали измерения экономической активности, выработки энергии, промышленного производства, транспорта и других показателей для оценки выбросов углекислого газа. Они сконцентрировали свой анализ на шести позициях: производство электроэнергии, наземный транспорт, промышленность, общественная инфраструктура, жилые помещения и авиация. Исследование проводилось в 69 странах, 50 американских штатах и 30 провинциях Китая, в районах, на которые приходится 97 процентов мировых выбросов углерода.

Как отмечают авторы исследования, рекордное сокращение выбросов углекислого газа, по всей видимости, будет временным. По мере того, как страны постепенно вернутся к нормальной экономической деятельности, по итогам 2020 года сокращение, по оценке аналитиков, вероятно, составит всего около 7 процентов. Если же ограничительные меры будут отменены в большинстве крупных стран в середине июня, то падение за год, вероятно, составит всего 4 процента.

Вместе с тем, даже на этом уровне сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу станет самым большим ежегодным падением со времен Второй мировой войны. В последние несколько десятилетий, отмечают аналитики, выбросы в атмосферу увеличиваются примерно на один процент в год. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, выбросы должны упасть до нулевого уровня к 2050 году или вскоре после этого, чтобы достичь целей Парижского соглашения и не допустить, чтобы глобальное потепление достигло катастрофического уровня.

Фото: pixabay.com
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Как заключили авторы исследования, опыт коронавирусного кризиса показывает то, каким трудным может быть процесс сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Даже крайне жесткие меры по блокировке пандемии в большинстве стран привели к тому, что снизилась лишь небольшая (менее пятой части), а не основная масса выбросов в атмосферу. "Настоящий урок этой пандемии заключается в том, что страны должны как можно скорее перевести производство энергии с ископаемого топлива, если мы хотим обеспечить устойчивые ежегодные сокращения наших глобальных выбросов", - отметил Марк Маслин, профессор климатологии в университетском колледже Лондона.

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