Эксперты оценили идею теста на COVID-19 в школах

В одной из школ Германии ученики сдают тест на коронавирус перед началом занятий, сообщают немецкие СМИ. Правда, мера эта добровольная, проводится два раза в неделю, а результат теста ребенка приходит не сразу, а в течение дня. После теста ребята получают зеленый бейджик. В классах школьников рассаживают по 10 человек, все коридоры устроены как улицы с односторонним движением, и детям следует соблюдать дистанцию.

Тест учеников на коронавирус - из области фантастики или будущее продвинутых школ? Возможно ли такое в России? "Российская газета" попросила экспертов оценить эту инициативу.

Армаис Камалов, Директор Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук:

"Тестировать учеников каждый день на антитела - бессмысленно. Брать мазок из носоглотки на вирус, и, не дожидаясь результатов, запускать учеников в классы, тоже не самое эффективное решение. Результат будет готов только в течение дня или даже через день. За это время школьник будет общаться с другими детьми, с учителями, у него будет очень много контактов. И если коронавирус подтвердится, то закрывать на карантин все равно придется весь класс, а то и всю школу. И может быть, в один день результат будет отрицательный, а на следующий день - уже положительный. В общей популяции это очень серьезная проблема.

Мы сейчас проводим несколько исследований по тест-системам. И могу сказать, что есть достаточно серьезные разночтения. Например, наши тест-полоски, которые созданы отечественными институтами, они представляются нам более точными, потому что изучают тот вирус, который пришел к нам и уже успел мутировать. Китайские тест-полоски - для нас не совсем понятна их результативность и чувствительность. Поэтому нужно понять, какие тест-системы используют в немецкой школе, насколько они эффективны.

Но в целом тестирование на коронавирус в том виде, в каком это сделали в немецкой школе - не самая эффективная мера профилактики. Если бы детей допускали на уроки только после отрицательных результатов теста, причем каждый день, это имело бы больше смысла. А кого-то - с положительным результатом - не допускали вообще. Но это очень непросто организовать".

Денис Назаров, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, преподаватель Естественно-научного лицея СПбПУ:

"Если честно, эта инициатива не выглядит необходимой. Даже если делать тест два раза в неделю, это не дает гарантии того, что ребенок не заразиться в промежутке между ними (учитывая, что многие дети добираются в школы на общественном транспорте, то такой риск увеличивается многократно), а инкубационный период у всех индивидуальный. Более того, приведен пример Германии - одной из самых педантичных наций, отмечаются сложности с дистанцией даже у немецких детей. Давайте предположим, как будет вести себя наш среднестатистический школьник. Особенно в первые дни и недели ни о какой социальной дистанции речи не будет. И, конечно, же все это будет дорого. Сможет ли каждая школа позволить себе проводить такое количество тестов? Будет ли в бюджетах городов на это средства? Да даже банально, учитывая наполняемость наших школ, представьте себе, сколько нужно помещений для того, чтобы рассадить всех по 10 человек в кабинет? А временные рамки насколько сдвинутся? Да и учителям, наверное, придется быть на работе часов по 12. Именно ответы на эти вопросы будут ключевыми камнями преткновения в попытках реализации такого подхода к обучению. Если резюмировать, то для Германии это реальность, а для России из области фантастики. Просто потому, что нас банально больше".

Оксана Демьяненко, Директор Международной гимназии "Сколково":

"Сегодня все школы, оказавшись в условиях неизвестности, надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Гимназия Сколково не исключение. Уже сейчас мы продумываем, как будет организован образовательный процесс в сентябре и логистика с учетом того, что определенные ограничения во взаимодействии и социальных контактах сохранятся. Организовать присутствие детей в школе и развести потоки действительно очень непросто. Мы внимательно следим за тем, что рекомендует Роспотребнадзор, за практикой зарубежных стран, которые уже открывают школы и детские сады. Мы также рассматриваем возможность совмещения онлайн и офлайн форматов обучения. Уверены, что тут выиграет тот, кто найдет баланс между такой коммуникацией и сохранит продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Нельзя забывать, что наша задача - обеспечить качество образования и сохранение здоровья студентов и учителей. Поэтому если подобные тестирования станут возможны, то они будут одним из удобных способов обеспечения эпидемиологической безопасности в школе, помогут решить задачу по организации полноценного образовательного процесса".

Наталия Любомирская, академический директор Школы "Летово":

"Если это тест не с мгновенным результатом, то это абсолютно бессмысленная ситуация. Ребенок сдал тест, пошел в школу, через сутки получен ответ, что он инфицирован. Далее - всех на карантин. Такое тестирование вреднее его отсутствия, так как создает ложное чувство безопасности. Гораздо важнее соблюдать меры предосторожности: маска, антисептик, измерение температуры на входе, социальная дистанция".

Олег Батищев, доцент кафедры биофизики МФТИ, доцент кафедры физики живых систем МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН:

"Затея бессмысленная, и, возможно, вредная. Дело в том, что для правильного анализа его должен брать медицинский специалист - процедура не очень приятная, и школьник вряд ли сможет сделать ее правильно. Перед самим взятием мазка нельзя есть, пить в течение 3 часов. Как это все соблюсти для школьников, пришедших на занятия, для меня загадка. В результате можно получить большое количество ложноотрицательных результатов и, как следствие, распространение инфекции".

Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ:

"Несмотря на то, что COVID-19 сегодня по объективным причинам - в фокусе внимания научного сообщества, необходимо признать, что мы живем в режиме глобального эксперимента (не по чьей-то злой воле, а потому что инструкций не написано, всех правил этой "игры" мы еще не знаем).

У каждой страны свои эксперименты. Но ведь COVID-19 пришел всерьез и надолго, и что произойдет спустя время, мы можем лишь предполагать.

Организовать тестирование - затратно, но возможно. Однако повсеместное внедрение подобной практики вызывает сомнения - во многих странах перейти в онлайн-то не все оказались готовы. Кроме того, есть шанс, что тесты "пропустят" по ошибке уже заболевшего школьника, который заразит окружающих".