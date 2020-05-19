В Москве объявили о начале широкого бесплатного тестирования жителей на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему тяжелое заболевание COVID-19. В то же время уже третий месяц всем, кто заболевает респираторной инфекцией или воспалением легких, выполняют тест на наличие в организме самого вируса. Многие путаются: какие тесты бывают, зачем они нужны и в каких случаях человек обязан пройти анализ, а в каких - это остается его личным делом. На вопросы "Российской Газеты" ответил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Сначала - о тесте ПЦР, который появился у нас первым: это анализ на наличие вируса в организме, благодаря чему больному ставится диагноз - COVID-19 у него или какая-то другая инфекция. Эти тесты, если врач их назначает, обязательны. При этом в медицинском сообществе активно обсуждают тему о том, что это тестирование недостаточно эффективное, много ложноотрицательных результатов. В результате врачи COVID-отделений даже договорились ставить диагноз COVID-19, не дожидаясь результатов теста, если КТ выдает "картину" вирусной пневмонии.

Александр Горелов: Результаты тестирования зависят от качества диагностики и от используемых методов. При пневмониях возбудитель находится в мокроте или в биоматериале, взятом из бронхов. Если тест ПЦР сдается именно так, то диагноз будет подтверждаться. Но у многих пациентов с пневмониями мазок брали из носоглотки, а это бессмысленно. Есть фазность течения заболевания, и ее обязательно надо учитывать. На начальном этапе заболевания тест ПЦР из носоглотки покажет положительный результат, но если у больного уже развилась пневмония, вирус, условно говоря, уже "опустился" в нижние дыхательные пути, и "искать" его надо именно там.

Что касается того, что диагноз COVID-19 ставят еще до результатов тестирования, речь ведь идет о предварительном диагнозе, чтобы быстрее начать лечение. А когда результаты анализов становятся известны - диагноз подтверждается.

Второй вид тестов - на антитела, которые вырабатывает иммунная система организма в ответ на попадание вируса, их применяют для диагностики COVID-19?

Александр Горелов: Для определения ковидной пневмонии можно использовать и антительную диагностику. Но этот тест может также говорить и о том, что человек уже переболел коронавирусом. Ранние специфические антитела класса IgM появляются на пятый - седьмой день заболевания, а начиная со второй-третьей недели организм вырабатывает поздние антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые - полгода и, возможно, больше.

По наличию в крови антител IgM можно судить о том, болен человек или нет в данный момент, а наличие антител IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание. Это тестирование также помогает выявить тех, кто переболел COVID-19 без симптомов.

Сейчас активно обсуждается версия о том, что те 80 процентов населения, которые не заболевают COVID-19, или те, у кого заболевание протекает легко, могли ранее переболеть другими коронавирусными инфекциями, и выработанные антитела защищают их от COVID-19. Каково ваше мнение?

Александр Горелов: Думаю, это абсолютное заблуждение. Сезонные коронавирусы циркулируют постоянно, вызывая ОРВИ и диареи у 10-20 процентов населения каждый год. То есть длительного стойкого иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции (как, впрочем, и в случае с гриппом) у человека не возникает. Не случайно мы должны делать ежегодную прививку от гриппа. Поэтому нет оснований считать, что, переболев ранее другим коронавирусом, мы защищены от нового.

Второй момент: широко распространенные коронавирусы до сих пор не приводили к таким тяжелым осложнениям, как новый SARS-CoV-2.

Наличие антител говорит только о том, что человек защищен от инфицирования в ближайшие два месяца. Что будет дальше, покажут исследования

Поэтому раньше население на эти инфекции так широко не тестировали. Поэтому мы не знаем, как долго человек после того, как переболел, остается защищенным от нового заражения. Такие исследования сейчас только идут, в том числе и в России.

Тесты на антитела, как нам говорят, нужны еще и для того, чтобы переболевший COVID мог при желании стать донором плазмы. Но противники метода предупреждают: если переливать "свежую" плазму с антителами к COVID, есть риск занести больному другую опасную инфекцию.

Александр Горелов: Опасения, связанные с нарушением сроков карантинизации плазмы, оправданны. Но необходимо учитывать специфику момента. Переливание плазмы разрешено в период пандемии по витальным, то есть жизненно важным показаниям. То есть сейчас речь не идет о массовом переливании плазмы всем больным подряд, а только тем, которые находятся между жизнью и смертью. Для их спасения и апробируются такие методы.

Но при этом делается все, чтобы минимизировать риски: плазма обязательно проверяется высокочувствительными экспресс-методами на разные инфекции (в том числе на ВИЧ, гепатиты) и обеззараживается. Процедуры эти строго регламентированы, чтобы максимально обеспечить безопасность метода.

Если строго следовать логике доказательной медицины, любые лекарства и медтехнологии, пока не получено достоверного подтверждения их эффективности и безопасности в результате клинических исследований, применяться не должны. Но эпидемия - особый случай, заболевают сотни тысяч людей. Их нельзя оставлять без помощи, и в таких условиях разрешается использовать препараты, созданные ранее для лечения других инфекций, если есть основания предположить, что они могут помочь.

Еще один аргумент в пользу проведения тестирования - это выдача справки о том, что человек переболел и не опасен для окружающих. Некоторые страны обсуждают введение "иммунных паспортов", хотя ВОЗ и заявляла, что для этого пока нет достаточных оснований. Действительно нет?

Александр Горелов: Что касается инициативы о выдаче "иммунных паспортов", то, по моему мнению, это довольно бессмысленная идея. У вас может быть большое количество антител IgG (поздние антитела, которые говорят о том, что человек перенес заболевание), но способностью нейтрализовать вирусы они не будут обладать, и их наличие не дает гарантий от повторного заражения.

Пока не доказано, что, переболев ранее другим коронавирусом, мы защищены от COVID-19. Не случайно прививку от гриппа нужно делать ежегодно

Кроме того, как я уже сказал, никто пока не знает, как долго сохраняется иммунитет после перенесенной инфекции. И какая это иммунная память - клеточная, гуморальная? Серологическое тестирование (тестирование на антитела) позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Но чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований.

Сейчас много говорят об угрозе "второй волны" эпидемии.Как вы полагаете, есть у нас все-таки шанс, что иммунитет против "короны" будет длительным?

Александр Горелов: Думаю, рассчитывать на формирование устойчивого, длительного иммунитета к коронавирусу вряд ли возможно. Это не корь, не эпидемический паротит, не краснуха, переболев которыми один раз, большинство людей приобретают иммунитет на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп, - это классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем на полгода не сохраняется. Новый коронавирус - это тоже респираторная инфекция. Нам еще предстоит выяснить, насколько продолжительна будет к нему иммунологическая память.

Мазки и кровь для тестирования берут со всеми нужными мерами предосторожности. Фото: РИА Новости

Между тем

Вакцинация новорожденных в России продолжается в обязательном порядке, вакцинация детей других возрастов не отменена, но регионам рекомендовано принимать решение о ее приостановлении, если этого требует эпидемиологическая обстановка, сообщил "РГ" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев на заседании комитета Совфеда по социальной политике сообщил, что систему иммунопрофилактики в России после пандемии коронавируса нужно будет пересмотреть с учетом того, что вирусы становятся наибольшей угрозой для человека. "Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична", - отметил Гриднев (цитата по "РИА Новости").

В минздраве отметили, что при принятии решения о продолжении проведения вакцинации необходимо заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медорганизации.

Ранее Роспотребнадзор в своем письме отметил целесообразность приостановления плановой вакцинации взрослого населения в рамках нацкалендаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации в эпидемических очагах.

Подготовила Ольга Игнатова