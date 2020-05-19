Новости

Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6% 18:32
Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ 18:30
На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
Заслуженный артист РФ Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым 17:50
Subaru возобновила работу заводов 17:43
Простые ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю 17:40
Российские школьники выбрали песни для выпускного 17:39
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 17:38
Названа причина взрыва в обнинском медцентре радиологии 17:37
В Петербурге умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова 17:35
Найденный в ЮАР артефакт может переписать историю человечества 17:30
Число жертв пожара в больнице Петербурга увеличилось до шести 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 19:30
Рубрика: Спорт

Придется притормозить

Гонки в Великобритании снова под угрозой срыва
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Проведение двух Гран-при "Формулы-1" на трассе "Сильверстоун" срывается из-за планов властей Великобритании ввести обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в страну.
Британская автогоночная трасса "Сильверстоун". Фото: istock Британская автогоночная трасса "Сильверстоун". Фото: istock
Британская автогоночная трасса "Сильверстоун". Фото: istock

По предварительному календарю, изрядно перекроенного в связи с коронавирусом сезона "Королевских гонок", старт "Формуле-1" в этом году дадут в Австрии 3-5 июля. А два британских этапа должны состояться 25-26 июля и 1-2 августа.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Руководство "Формулы-1" выразило сомнения в том, что сезон состоится

- Карантин сделает невозможным проведение Гран-при в Великобритании, - приводит слова представителя "Ф-1" агентство Reuters. - Это окажет большое влияние на десятки тысяч рабочих мест. Если весь спорт высших достижений должен вернуться на телевидение, то в Британии должны предоставить исключения.

Как сообщает Sky Sports, премьер-министру Борису Джонсону уже было отправлено официальное письмо с просьбой оказать содействие. Ведь все участники Гран-при уже пройдут необходимые проверки в ходе двухнедельного пребывания в Австрии.

Спорт Формула-1 В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
В Госдуму поступили новые поправки о поддержке граждан и бизнеса
Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым