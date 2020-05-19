Проведение двух Гран-при "Формулы-1" на трассе "Сильверстоун" срывается из-за планов властей Великобритании ввести обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в страну.

По предварительному календарю, изрядно перекроенного в связи с коронавирусом сезона "Королевских гонок", старт "Формуле-1" в этом году дадут в Австрии 3-5 июля. А два британских этапа должны состояться 25-26 июля и 1-2 августа.

- Карантин сделает невозможным проведение Гран-при в Великобритании, - приводит слова представителя "Ф-1" агентство Reuters. - Это окажет большое влияние на десятки тысяч рабочих мест. Если весь спорт высших достижений должен вернуться на телевидение, то в Британии должны предоставить исключения.

Как сообщает Sky Sports, премьер-министру Борису Джонсону уже было отправлено официальное письмо с просьбой оказать содействие. Ведь все участники Гран-при уже пройдут необходимые проверки в ходе двухнедельного пребывания в Австрии.