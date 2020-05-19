Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров

Facebook сделал огромный шаг в сторону завоевания рынка онлайн-продаж. Сегодня компания объявила о том, что открывает платформу Shops (Магазины), благодаря которым люди получат возможность создавать бесплатные витрины прямо в Facebook и Instagram.

В прямом эфире на своей странице в социальной сети CEO Facebook Марк Цукерберг заявил, что расширение возможностей онлайн-продаж имеет важное значения для экономики, пока продолжается пандемия. "Прямо сейчас вы не можете физически открыть свой магазин или ресторан, - сказал он. - Однако вы все равно можете принимать заказы онлайн и отправлять их людям. Мы видим, что многие небольшие которые прежде не имели опыта в онлайн-бизнесе, выходят в сеть первый раз".

Запуск платформы Shops напрямую связан с пандемией коронавируса. Она привела серьезным изменениям на рынке торговли. Как сообщает The Verge со ссылкой на опрос Facebook, треть предприятий малого бизнеса прекратили свою деятельность во время эпидемии, а ещё 11 процентов участников опроса говорят, что их предприятие может закрыться в течение следующих трех месяцев.

Поэтому онлайн-платформа Shops, запущенная соцсетью, может стать спасительной для малого бизнеса. В компании рассчитывают, что им удастся привлечь множество людей в свой новый проект.