Фермеры и пчеловоды получили онлайн-платформу спасения

По словам представителя разработчика сервиса Ирины Лебедевой, основной причиной гибели пчел является не столько собственно пестициды, сколь несвоевременное информирование пчеловодов об их применении. Обе стороны - и фермеры, и владельцы пасек - хотели бы проблему снять, но единого федерального решения не существовало.
Разрозненные попытки коммуникации были: через группы в соцсетях и мессенджерах, на электронных досках объявлений, через личные контакты. Теперь же создана универсальная платформа. Доступ на нее возможен с любого устройства, поддерживающего интернет. Пчеловоду при регистрации необходимо лишь отметить на карте места дислокации пасеки. Предупреждение о будущей обработке близлежащих полей придет на электронную почту и смс.
Массовая гибель пчел характерна не только для России. Необходимость сохранить естественных опылителей растений - медоносных пчел - общемировая проблема, считает топ-менеджер Greenpeace International Луис Ферреирим. 90 процентов дикорастущих и 75 процентов культурных растений нуждаются в опылении насекомыми. Некоторые страны дошли до того, что применяют дроны-опылители, но полноценно заменить пчелу они не могут. "Одна семья, состоящая из 50 тысяч пчел, опыляет 250 тысяч цветков каждый день, - сообщил защитник природы. - Ни одно техническое устройство не обеспечит такую эффективность. Дрон может опылять цветы, но меда это не принесет".
Снижение численности естественных опылителей может привести к утрате некоторых растений и изменению ландшафтного разнообразия. Будущие поколения могут никогда не попробовать такие продукты, как персики, огурцы, яблоки, да и сам мед. Немаловажна и социальная сторона проблемы: существенное сокращение производства продовольствия и потеря рабочих мест. Только в нашей стране пчеловодством занимаются 300 тысяч малых и микрокомпаний, индивидуальных предпринимателей, в основном живущих в сельской местности, где трудно найти другую работу. По подсчетам Greenpeace, ежегодные потери мировой экономики от исчезновения пчел могут составить 212 миллиардов долларов.
В России в 2019 году погибли 80 тысяч пчелиных семей, в 30 субъектах РФ потери доходили до 40 процентов от общего количества роев. Стоимостной объем потерь - 2 миллиарда рублей. Как сообщил заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, профессор Алексей Николенко, гибель пчел - явление регулярное по ряду причин, в том числе из-за холодных зим. Так, в Оренбургской области зимой 2017 года погибли 60 процентов пчел.
"Крайне важен и человеческий фактор, - считает ученый. - В некоторых регионах культура фермеров оставляет желать лучшего. Они действуют на свой страх и риск, и, например, вместо одной обработки поля могут произвести четыре, причем даже днем, когда у пчел идет медосбор. А вот в Курской и Ульяновской областях фермеры и пчеловоды оповещают друг друга в частном порядке, и там не так остро обстоит ситуация с гибелью пчел".
Создание онлайн-коммуникатора между земледельцами и пчеловодами вещь полезная, говорит Николенко. Но важно обязать пчеловодов регистрировать свои пасеки, а фермеров - заблаговременно вносить информацию об обработке полей. И предусмотреть ответственность сторон за несоблюдение этих требований.
Заместитель начальника департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова считает появление онлайн-платформы весьма своевременным. Автоматизация нужна, без нее не уследить за каждым фермером и каждой пасекой. Отработанной системы контроля применения пестицидов в нашей стране пока не существует, однако постепенно внимание к использованию средств защиты растений будет усиливаться. Так, Минсельхоз России создает систему мониторинга за сельхозземлями "Атлас земель сельскохозяйственного назначения", где будут указаны границы земельных угодий, а Россельхознадзор намерен усилить предварительный контроль посевов. Это позволит располагать более точной и оперативной информацией о том, где произрастают культуры, требующие обработок химикатами, как, например, рапс, чтобы появилось больше возможностей предварительного оповещения пчеловодов, и они могли своевременно принять меры по защите пчел.
Как же можно уберечь пасеку при обработке близлежащих полей? "Постоянные ульи можно накрывать или увозить на время обработок, - объяснила "РГ" Елена Разумова. - В целом пасеки ведь бывают разные: есть стационарные, есть мобильные. Кроме того, зная, какие культуры будут выращиваться в нынешнем сезоне, пчеловод заранее может переместить ульи на другое место".
Альберт Эйнштейн как-то сказал: "Если на Земле исчезнут пчелы, через четыре года с нее исчезнут люди". Неужели все так печально?
"Конечно нет, - говорит Алексей Николенко. - Люди выживут. Но чтобы поесть, допустим, груш, весной им придется лазить по деревьям и кисточкой опылять цветы". Перспектива так себе, лучше уж пусть груши, яблони, вишни и прочие дары природы опыляют для нас пчелы.