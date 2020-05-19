Фермеры и пчеловоды получили онлайн-платформу спасения

В России начала работать федеральная онлайн-платформа, на которой фермеры смогут оповещать пчеловодов о месте и времени использования химикатов, что предотвратит массовую гибель пчел на территории РФ.

По словам представителя разработчика сервиса Ирины Лебедевой, основной причиной гибели пчел является не столько собственно пестициды, сколь несвоевременное информирование пчеловодов об их применении. Обе стороны - и фермеры, и владельцы пасек - хотели бы проблему снять, но единого федерального решения не существовало.

Разрозненные попытки коммуникации были: через группы в соцсетях и мессенджерах, на электронных досках объявлений, через личные контакты. Теперь же создана универсальная платформа. Доступ на нее возможен с любого устройства, поддерживающего интернет. Пчеловоду при регистрации необходимо лишь отметить на карте места дислокации пасеки. Предупреждение о будущей обработке близлежащих полей придет на электронную почту и смс.

Массовая гибель пчел характерна не только для России. Необходимость сохранить естественных опылителей растений - медоносных пчел - общемировая проблема, считает топ-менеджер Greenpeace International Луис Ферреирим. 90 процентов дикорастущих и 75 процентов культурных растений нуждаются в опылении насекомыми. Некоторые страны дошли до того, что применяют дроны-опылители, но полноценно заменить пчелу они не могут. "Одна семья, состоящая из 50 тысяч пчел, опыляет 250 тысяч цветков каждый день, - сообщил защитник природы. - Ни одно техническое устройство не обеспечит такую эффективность. Дрон может опылять цветы, но меда это не принесет".

Снижение численности естественных опылителей может привести к утрате некоторых растений и изменению ландшафтного разнообразия. Будущие поколения могут никогда не попробовать такие продукты, как персики, огурцы, яблоки, да и сам мед. Немаловажна и социальная сторона проблемы: существенное сокращение производства продовольствия и потеря рабочих мест. Только в нашей стране пчеловодством занимаются 300 тысяч малых и микрокомпаний, индивидуальных предпринимателей, в основном живущих в сельской местности, где трудно найти другую работу. По подсчетам Greenpeace, ежегодные потери мировой экономики от исчезновения пчел могут составить 212 миллиардов долларов.

В России в 2019 году погибли 80 тысяч пчелиных семей, в 30 субъектах РФ потери доходили до 40 процентов от общего количества роев. Стоимостной объем потерь - 2 миллиарда рублей. Как сообщил заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, профессор Алексей Николенко, гибель пчел - явление регулярное по ряду причин, в том числе из-за холодных зим. Так, в Оренбургской области зимой 2017 года погибли 60 процентов пчел.

"Крайне важен и человеческий фактор, - считает ученый. - В некоторых регионах культура фермеров оставляет желать лучшего. Они действуют на свой страх и риск, и, например, вместо одной обработки поля могут произвести четыре, причем даже днем, когда у пчел идет медосбор. А вот в Курской и Ульяновской областях фермеры и пчеловоды оповещают друг друга в частном порядке, и там не так остро обстоит ситуация с гибелью пчел".

Создание онлайн-коммуникатора между земледельцами и пчеловодами вещь полезная, говорит Николенко. Но важно обязать пчеловодов регистрировать свои пасеки, а фермеров - заблаговременно вносить информацию об обработке полей. И предусмотреть ответственность сторон за несоблюдение этих требований.

Заместитель начальника департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова считает появление онлайн-платформы весьма своевременным. Автоматизация нужна, без нее не уследить за каждым фермером и каждой пасекой. Отработанной системы контроля применения пестицидов в нашей стране пока не существует, однако постепенно внимание к использованию средств защиты растений будет усиливаться. Так, Минсельхоз России создает систему мониторинга за сельхозземлями "Атлас земель сельскохозяйственного назначения", где будут указаны границы земельных угодий, а Россельхознадзор намерен усилить предварительный контроль посевов. Это позволит располагать более точной и оперативной информацией о том, где произрастают культуры, требующие обработок химикатами, как, например, рапс, чтобы появилось больше возможностей предварительного оповещения пчеловодов, и они могли своевременно принять меры по защите пчел.

Как же можно уберечь пасеку при обработке близлежащих полей? "Постоянные ульи можно накрывать или увозить на время обработок, - объяснила "РГ" Елена Разумова. - В целом пасеки ведь бывают разные: есть стационарные, есть мобильные. Кроме того, зная, какие культуры будут выращиваться в нынешнем сезоне, пчеловод заранее может переместить ульи на другое место".

Альберт Эйнштейн как-то сказал: "Если на Земле исчезнут пчелы, через четыре года с нее исчезнут люди". Неужели все так печально?

"Конечно нет, - говорит Алексей Николенко. - Люди выживут. Но чтобы поесть, допустим, груш, весной им придется лазить по деревьям и кисточкой опылять цветы". Перспектива так себе, лучше уж пусть груши, яблони, вишни и прочие дары природы опыляют для нас пчелы.