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Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 12:33
Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список

20 мая, в 12.00 на сайте "Российской газеты" в видеоформате будет объявлен Короткий список премии "Лицей".

Четвертый сезон премии прокомментируют члены наблюдательного совета и эксперты, а лауреаты прошлых лет скажут напутственные слова всем финалистам.

Председатель совета экспертов Владимир Березин зачитает список финалистов, передав эстафету председателю жюри. В тот же день жюри приступит к чтению и выбору лауреатов. Имя председателя жюри, также как и состав жюри, будут раскрыты вместе с объявлением Короткого списка.

Ежегодная премия "Лицей" имени Александра Пушкина, учрежденная в 2017 году, - уникальный проект международного сотрудничества Республики Корея и России, ставшая одной из крупнейших премий страны для молодых авторов. На соискание Премии выдвигаются произведения авторов от 15 до 35 лет, написанные на русском языке, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Место жительства автора произведения значения не имеет. За четыре сезона в конкурсе премии приняли участие около десяти тысяч авторов не только из России, но также из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и США.

Лауреаты премии будут объявлены 6 июня 2020 года.

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