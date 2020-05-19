Гатилов: Россия отрицательно относится к угрозам Трампа в адрес ВОЗ

Москва негативно воспринимает угрозы со стороны администрации Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов. Нападки в сторону организации дипломат назвал несостоятельными.

Геннадий Гатилов, выступая онлайн на круглом столе "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что не только Россия, но и большинство международного сообщества считает, что именно ВОЗ является той организацией, которая должна заниматься координацией на международном уровне деятельности государств в области здравоохранения. "Вот эти нападки Вашингтон на ВОЗ просто несостоятельны. Если обвинили ВОЗ в том, что она не транспарентная и неэффективная организация, то как тогда расценивать ситуацию, что в штаб-квартире ВОЗ, в руководстве ВОЗ грубо говоря 90 процентов - это американские эксперты, сидящие на руководящих постах, и уж они-то прекрасно были осведомлены и о начале пандемии, и о том, как она развивалась", - цитирует Гатилова РИА Новости.

Российский дипломат при этом подчеркнул, что Москва рассматривает США как важного игрока на международной арене и важного игрока в системе ВОЗ. "Было бы очень печально потерять США в качестве партнера", - подчеркнул Гатилов.

Он также заявил, что Россия рассчитывает на то, что принятые во вторник ассамблеей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меры помогут объединить усилия мирового сообщества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Перед коронавирусом все оказались, в общем-то, равны. И масштабы вспышки, и уровень смертности, эффективность принимаемых мер реагирования должны анализироваться и оцениваться на основании научно-обоснованных методик, имеющейся экспертизы, взвешенного и неполитизированного подхода. Собственно, об этом сейчас речь идет, как раз я говорил, на только что завершившейся ассамблее ВОЗ, где была принята буквально несколько минут назад соответствующая резолюция. Надеемся, что эти меры помогут объединить усилия международного сообщества в противостоянии этому всемирному злу", передает слова постпреда ТАСС.