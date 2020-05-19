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19.05.2020 22:04
Рубрика: В мире

Граница между США и Канадой останется закрытой до 21 июня

Текст: Максим Макарычев

Канада и США договорились продлить запрет на второстепенные поездки между двумя странами еще на 30 дней в рамках борьбы с коронавирусом, заявил во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Это важное решение, которое обеспечит безопасность людей в обеих наших странах", - сказал Трюдо журналистам.

В апреле официальные Вашингтон и Оттава объявили о 30-дневном продлении ограничительных мер по закрытию границы, срок которых истекал 21 мая, сообщает Reuters. Отдельные категории служащих, (медицинские работники, экипажи авиакомпаний, сотрудники правоохранительных органов) по-прежнему могут пересекать границу, как и водители грузовиков, перевозящие продукты питания и медицинские товары в обоих направлениях.

Фото: AP
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Отметим, что новое соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой вступает в силу 1 июля. Канада отправляет 75 процентов всего экспорта товаров в Соединенные Штаты. Как отмечают эксперты, от закрытия границ больше всего могут пострадать канадские скотоводы. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтону следует рассмотреть возможность прекращения торговых сделок, в рамках которых он импортирует скот, поскольку Белый дом надеется помочь отечественным производителям. В 2018 году Канада экспортировала говядину на сумму 2,75 миллиарда долларов, 74 процента из которой - в Соединенные Штаты, согласно данным Ассоциации скотоводов Канады.

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