Граница между США и Канадой останется закрытой до 21 июня

Канада и США договорились продлить запрет на второстепенные поездки между двумя странами еще на 30 дней в рамках борьбы с коронавирусом, заявил во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Это важное решение, которое обеспечит безопасность людей в обеих наших странах", - сказал Трюдо журналистам.

В апреле официальные Вашингтон и Оттава объявили о 30-дневном продлении ограничительных мер по закрытию границы, срок которых истекал 21 мая, сообщает Reuters. Отдельные категории служащих, (медицинские работники, экипажи авиакомпаний, сотрудники правоохранительных органов) по-прежнему могут пересекать границу, как и водители грузовиков, перевозящие продукты питания и медицинские товары в обоих направлениях.

Отметим, что новое соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой вступает в силу 1 июля. Канада отправляет 75 процентов всего экспорта товаров в Соединенные Штаты. Как отмечают эксперты, от закрытия границ больше всего могут пострадать канадские скотоводы. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтону следует рассмотреть возможность прекращения торговых сделок, в рамках которых он импортирует скот, поскольку Белый дом надеется помочь отечественным производителям. В 2018 году Канада экспортировала говядину на сумму 2,75 миллиарда долларов, 74 процента из которой - в Соединенные Штаты, согласно данным Ассоциации скотоводов Канады.