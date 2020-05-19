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Рубрика: В мире

Гробницы династии Тан найдены в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи при обследовании строительной площадки в провинции Хэбэй на севере Китая обнаружили комплекс гробниц, относящихся к периоду правления династии Тан (618 год н.э. - 907 год н.э.).

Как сообщает China.org.cn, открытие было сделано в уезде Фучэн. Руины обследовали сотрудники провинциального Института по сохранению культурных ценностей. Было установлено, что большинство гробниц на протяжении нескольких веков строились по "типовым" проектам.

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Их погребальные камеры обладали скромными размерами: 2,4 метра в длину, 1,2 метра - в ширину и 80 см - высоту. Гробницы были сложены из кирпича. Внутри, как правило, находились гончарные изделия и медные монеты.

Именно по монетам ученые оперативно датировали возраст захоронений. Возраст большей части гробниц превышает 1200 лет. Некоторые из них относятся к эпохе Кайюань - "золотому веку" династии Тан и всей истории Китая.

Этот период процветания длился с 713 по 741 годы нашей эры. Многие медные монеты, найденные в захоронениях, были отчеканены именно в эпоху Кайюань.

По словам Ци Хунся, директора Института по сохранению культурных ценностей, на принадлежность к периоду правления династии Тан также указывают резные фигурки на кирпичах и конструкции гробниц.

Кроме того, рядом с этим гражданским кладбищем археологи нашли древние колодцы и фрагменты керамики. Это указывает на то, что по соседству, вероятно, располагался жилой район с производственными мастерскими.

Одна из найденных гробниц оказалась богаче остальных. В ней были обнаружены не только медные монеты эпохи Кайюань, но и покрытые лаком чаши, белый фарфор, красные керамические сосуды и другие ритуальные предметы.

Несколько монет было вложено в уста покойного. Красные керамические сосуды располагались над его головой, в правом верхнем углу гробницы. Примечательно, что внутри этих сосудов были найдены кости мелких животных.

По мнению Ци, исследование гробниц поможет в изучении образа жизни и похоронных обычаев людей, которые жили на равнинах Хэбея во времена правления династии Тан.

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