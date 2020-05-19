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Рубрика: В мире

Хроника коронавируса

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8160)

В ФРГ - новые очаги заражения

В земле Нижняя Саксония по распоряжению властей остановили крупное мясоперерабатывающее предприятие, где заразились коронавирусом более 90 сотрудников, сообщает Euronews. Несколькими днями ранее в земле Северный Рейн-Вестфалия в целом заморозили меры по снятию карантина, так как на мясокомбинате выявили более 150 вирусоносителей.

IATA против карантина

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В столичном здравоохранении из-за коронавируса появились новые вакансии

Туристы, въезжающие в другие страны, не должны проходить 14-дневный карантин, считают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). По данным организации, 69% опрошенных отказались путешествовать в таких условиях.

Возможны уточнения

В Санкт-Петербурге по предписанию главного санитарного врача ограничили прощание с умершими в ходе похорон вне зависимости от установленного диагноза. Но требуется все же определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания будет возможно, уточнили в администрации Северной столицы.

Субсидии одобрили на 10 млрд рублей

Cубсидии на поддержку занятости в секторе малого и среднего бизнеса одобрены уже 244,5 тысячи предприятиям, сообщили в минэкономразвития. Общая сумма платежей составляет 10,4 млрд рублей.

Министерство также предложило новый пакет мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Они смогут списать налоговые платежи и страховые взносы за 2-й квартал этого года, а также получить льготные кредиты на выплату части зарплаты.

Торговые обороты выросли

Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса с 11 по 17 мая в среднем вырос на 10 процентных пунктов на фоне смягчения режима самоизоляции, сообщило РБК со ссылкой на данные "Эвотор".

В свою очередь Сбербанк сообщил о росте расходов потребителей на товары и услуги с 11 по 17 мая на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сократились расходы по банковским картам

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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За время самоизоляции в апреле россияне сократили операции по банковским картам на 34%, хотя объем зарплатных начислений клиентам существенно не изменился, сообщили в банке ВТБ. Аналитики выяснили, что почти вдвое снизились расходы на авиабилеты и более чем в 1,5 раза - на транспорт. Одновременно траты на продукты выросли на четверть, а на алкоголь - более чем в два раза.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 9263 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них в Москве - 3545 случаев. Всего в России зарегистрировано 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 76 130 человек. Скончались 2837 человек.

Цитата

Максим Решетников, министр экономического развития:

"Цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. Экономика начинает восстанавливаться.

В базовых отраслях все ограничения сняты. И мы сразу увидели рост потребления электроэнергии, перевозок транспортом. На сегодняшний момент ежедневные индикаторы пошли вверх".

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