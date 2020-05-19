Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел первое заседание наблюдательного совета госкомпании "Автодор" в обновленном составе. Прошло оно в режиме онлайн-конференции. Были подведены итоги деятельности госкомпании за 2019 год и намечены планы в рамках нацпроекта "Комплексный магистральный план развития инфраструктуры" (КМПИ).

Кроме того, был утвержден состав четырех комитетов набсовета. По итогам принято решение проводить заседания совета не реже, чем раза в месяц.

По мнению председателя совета Марата Хуснуллина, такая работа в штабном режиме позволит регулярно рассматривать итоги деятельности компании и оперативно решать возникающие проблемы.

Вице-премьер также подчеркнул необходимость стратегического подхода к работе компании: "Прошу на следующее заседание, которое пройдет в июне, подготовить стратегический план работы на 2021 год. Мы должны детально проработать все наши проекты, чтоб не допустить повторения задержек по сдаче объекта, как это было с ЦКАДом".

Напомним, наблюдательный совет является высшим органом управления государственной компании. Его состав утверждается распоряжением правительства РФ. В полномочия совета входит одобрение программы деятельности государственной компании на долгосрочный период и утверждение финансового плана на основании предложений правления госкомпании, в том числе порядок использования привлеченного финансирования.