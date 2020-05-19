Яндекс.Деньги к 5-летию "Ведьмака 3" выпустили карты с Геральтом и Цири

К пятилетию игры "Ведьмак 3: Дикая охота" Яндекс.Деньги совместно с польской компанией CD Projekt Red объявили о лимитированном выпуске банковских карт Mastercard.

В честь пятилетия игры «Ведьмак 3: Дикая охота» выпустили карты Mastercard с убойным дизайном, а при заказе дарим подарки. Выпуск лимитированный — карточки могут закончиться в любой момент. Торопитесь: https://t.co/63DddVaC3t pic.twitter.com/qEflozbnDQ — Яндекс.Деньги (@yamoneynews) May 19, 2020

На выбор предлагаются два варианта - пластиковая и виртуальная.

На физической изображен медальон Школы Волка, на виртуальной можно выбрать портрет Геральта, Цири или их совместное изображение.

За заказ пользователи получат два промокода. Один из них предоставляет доступ к дополнительным материалам к играм "Ведьмак 3" и "Кровная Вражда: Ведьмак. Истории", среди которых - саундтрек, арты, обои для рабочего стола и многое другое. Второй позволяет получить бочку с набором карт для "Гвинта".

Стоит отметить, что это уже не первая коллаборация CD Projekt Red с финансовыми организациями. Другой пример опубликовал один из пользователей Reddit.