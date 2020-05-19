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Яндекс.Деньги к 5-летию "Ведьмака 3" выпустили карты с Геральтом и Цири

Текст:   Богдан Бобров
19.05.2020,  
16:53
Фото: Яндекс.Деньги/Twitter Фото: Яндекс.Деньги/Twitter
Фото: Яндекс.Деньги/Twitter

К пятилетию игры "Ведьмак 3: Дикая охота" Яндекс.Деньги совместно с польской компанией CD Projekt Red объявили о лимитированном выпуске банковских карт Mastercard.

На выбор предлагаются два варианта - пластиковая и виртуальная.

На физической изображен медальон Школы Волка, на виртуальной можно выбрать портрет Геральта, Цири или их совместное изображение.

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За заказ пользователи получат два промокода. Один из них предоставляет доступ к дополнительным материалам к играм "Ведьмак 3" и "Кровная Вражда: Ведьмак. Истории", среди которых - саундтрек, арты, обои для рабочего стола и многое другое. Второй позволяет получить бочку с набором карт для "Гвинта".

Стоит отметить, что это уже не первая коллаборация CD Projekt Red с финансовыми организациями. Другой пример опубликовал один из пользователей Reddit.

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