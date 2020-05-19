Япония опять заявила о своих претензиях на Курилы

Министерство иностранных дел Японии в очередной раз заявило о претензиях на четыре острова Южной Курильской гряды. Как пишет местная газета Sankei, Курильские острова были названы "японской территорией" в докладе ведомства "Синяя книга дипломатии", публикуемом ежегодно. Тезис о правах Токио на острова традиционно включается в этот доклад.

Издание отмечает, что в докладе указано, что на эти острова распространяется суверенитет Японии. Также в документе указано, что мирный договор между Японией и Россией может быть заключен только после урегулирования вопроса о принадлежности четырех островов Южной Курильской гряды.

Позиция России по этому вопросу, о чем неоднократно заявлялось на всех уровнях, остается неизменной - российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Российский МИД не единожды подчеркивал, что позиция России по вопросу заключения мирного договора с Японией остается последовательной. "Мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет Российской Федерации над всеми южными Курильскими островами", напомнили на Смоленской площади накануне 75-летия окончания Великой Отечественной войны.