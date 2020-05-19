Японские ученые: Цитрусовые спасают от старческого слабоумия

В течение шести лет ученые из японского университета Тохоку изучали воздействие цитрусовых на здоровье, в первую очередь пожилых людей. В исследованиях приняли участие более 13 тысяч человек в возрасте старше 65 лет. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.

Согласно выводам ученых, у тех, кто употреблял в пищу цитрусовые три-четыре раза в неделю, риск деменции, которую в народе называют старческим маразмом, снизился на 18%, а у тех, кто ел фрукты ежедневно - на 23%.

Цитрусовые богаты флавоноидами - растительными полифенолами, такими как нарингин, гесперидин, нарирутин и неогесперидин. Эти флавоноиды обладают нейропротекторным действием - антиоксидантным, противовоспалительным и улучающим передачу нервных сигналов. Как полагают исследователи, эти свойства цитрусовых могут быть причиной снижение риска деменции.

Ученые надеются, что подобные диетические рекомендации окажутся полезными для многих стран мира, и, в первую очередь, для Японии, где процент стареющего населения увеличивается с каждым годом.