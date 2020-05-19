Недавно президент Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и экономического роста.

"Единая Россия" активно включилась в этот процесс. Для подготовки предложений в общенациональный план действий в партии были созданы региональные рабочие группы, а также Федеральная рабочая группа под руководством секретаря Генерального Совета Андрея Турчака.

На прошлой неделе фракция "Единая Россия" в Государственной Думе направила в адрес руководителя Федеральной рабочей группы свои предложения. Перечислю лишь некоторые из них.

Во-первых, для ускорения нормализации деловой жизни мы рекомендовали принять меры по расширению участия бизнеса в системе государственного заказа.

Во-вторых, с нашей точки зрения, надо оперативно провести реформу контрольно-надзорной деятельности, поскольку за последние годы накопилось множество избыточных норм и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В-третьих, для снижения нагрузки на бизнес мы предложили перенести сроки введения обязательной маркировки тех товаров, которые должны были маркироваться с 2020 года.

В-четвертых, мы считаем, что необходимо создать единую цифровую платформу, где будет размещаться вся информация о предусмотренных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В-пятых, по нашему мнению, надо легализовать временную удаленную занятость и отрегулировать взаимоотношения работодателей и работников в данных условиях. Если человек трудится дистанционно, то, как правило, продолжительность его рабочего дня увеличивается, в том числе из-за необходимости в любое время быть на связи с коллегами и клиентами. Мы полагаем, что у работника должно быть право находиться "офлайн", и это нужно закрепить на законодательном уровне.

В-шестых, надо активнее переводить службы занятости на онлайн-формат работы, устраняя при этом недостатки, связанные с увязкой института прописки и порядка регистрации безработных по месту жительства.

В-седьмых, целесообразно пересмотреть программы по привлечению людей к выполнению общественных работ и по содействию самозанятости. Эти программы практически не менялись с 1991 года и давно нуждаются в корректировке.

В-восьмых, мы выступили с инициативой провести дискуссию о переходе на страхование от безработицы.

В-девятых, фракция "Единая Россия" предложила принять комплекс мер, направленных на совершенствование лекарственного обеспечения граждан: в частности, обеспечить упрощенную регистрацию отечественных фармакологических субстанций для производства лекарственных препаратов, установить нулевую ставку НДС на импортируемые лекарства и фармсубстанции, нулевую таможенную пошлину на ввоз этих субстанций. Кроме того, нужно как можно скорее рассмотреть депутатский законопроект по регулированию деятельности аптечных сетей и поддержать малые аптеки в период кризиса.

В-десятых, мы рекомендовали принять меры по развитию дистанционного образования и по поддержке образовательных учреждений, оказать помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Наконец, на наш взгляд, надо распространить льготы, доступные малому бизнесу, на НКО и ряд общественных организаций, пострадавших от пандемии.

Надеюсь, что эти и другие инициативы в ближайшее время будут включены в общенациональный план действий и поспособствуют развитию нашей страны в нынешних непростых условиях.