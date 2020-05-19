Новости

Эксперты: объем выбросов углекислого газа в мире упал на 17 процентов 22:34
Названа версия крушения Ми-8 под Москвой 22:12
Граница между США и Канадой останется закрытой до 21 июня 22:04
Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности 21:56
В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет 21:53
Умер актер и режиссер Владимир Голуб 21:39
Описан способ восстановления нервных клеток 21:21
Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 20:56
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 20:55
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 20:47
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 20:28
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 20:25
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 20:12
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 20:10
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 20:02
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19:53
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 21:00
Рубрика: Власть

Нормализация деловой жизни

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Недавно президент Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и экономического роста.

"Единая Россия" активно включилась в этот процесс. Для подготовки предложений в общенациональный план действий в партии были созданы региональные рабочие группы, а также Федеральная рабочая группа под руководством секретаря Генерального Совета Андрея Турчака.

"Единая Россия" скорректирует свою идеологию из-за пандемии

На прошлой неделе фракция "Единая Россия" в Государственной Думе направила в адрес руководителя Федеральной рабочей группы свои предложения. Перечислю лишь некоторые из них.

Во-первых, для ускорения нормализации деловой жизни мы рекомендовали принять меры по расширению участия бизнеса в системе государственного заказа.

Во-вторых, с нашей точки зрения, надо оперативно провести реформу контрольно-надзорной деятельности, поскольку за последние годы накопилось множество избыточных норм и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В-третьих, для снижения нагрузки на бизнес мы предложили перенести сроки введения обязательной маркировки тех товаров, которые должны были маркироваться с 2020 года.

В-четвертых, мы считаем, что необходимо создать единую цифровую платформу, где будет размещаться вся информация о предусмотренных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Медведев призвал "ЕР" обратить внимание на проблемы с выплатами медикам

В-пятых, по нашему мнению, надо легализовать временную удаленную занятость и отрегулировать взаимоотношения работодателей и работников в данных условиях. Если человек трудится дистанционно, то, как правило, продолжительность его рабочего дня увеличивается, в том числе из-за необходимости в любое время быть на связи с коллегами и клиентами. Мы полагаем, что у работника должно быть право находиться "офлайн", и это нужно закрепить на законодательном уровне.

В-шестых, надо активнее переводить службы занятости на онлайн-формат работы, устраняя при этом недостатки, связанные с увязкой института прописки и порядка регистрации безработных по месту жительства.

В-седьмых, целесообразно пересмотреть программы по привлечению людей к выполнению общественных работ и по содействию самозанятости. Эти программы практически не менялись с 1991 года и давно нуждаются в корректировке.

В-восьмых, мы выступили с инициативой провести дискуссию о переходе на страхование от безработицы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Медведев назвал выход из режима самоизоляции главной задачей для России

В-девятых, фракция "Единая Россия" предложила принять комплекс мер, направленных на совершенствование лекарственного обеспечения граждан: в частности, обеспечить упрощенную регистрацию отечественных фармакологических субстанций для производства лекарственных препаратов, установить нулевую ставку НДС на импортируемые лекарства и фармсубстанции, нулевую таможенную пошлину на ввоз этих субстанций. Кроме того, нужно как можно скорее рассмотреть депутатский законопроект по регулированию деятельности аптечных сетей и поддержать малые аптеки в период кризиса.

В-десятых, мы рекомендовали принять меры по развитию дистанционного образования и по поддержке образовательных учреждений, оказать помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Наконец, на наш взгляд, надо распространить льготы, доступные малому бизнесу, на НКО и ряд общественных организаций, пострадавших от пандемии.

Надеюсь, что эти и другие инициативы в ближайшее время будут включены в общенациональный план действий и поспособствуют развитию нашей страны в нынешних непростых условиях.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Названа версия крушения Ми-8 под Москвой
Собянин - об открытии МФЦ, начале плановой медпомощи и салонах красоты
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве