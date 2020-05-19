"Единая Россия" активно включилась в этот процесс. Для подготовки предложений в общенациональный план действий в партии были созданы региональные рабочие группы, а также Федеральная рабочая группа под руководством секретаря Генерального Совета Андрея Турчака.
На прошлой неделе фракция "Единая Россия" в Государственной Думе направила в адрес руководителя Федеральной рабочей группы свои предложения. Перечислю лишь некоторые из них.
Во-первых, для ускорения нормализации деловой жизни мы рекомендовали принять меры по расширению участия бизнеса в системе государственного заказа.
Во-вторых, с нашей точки зрения, надо оперативно провести реформу контрольно-надзорной деятельности, поскольку за последние годы накопилось множество избыточных норм и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В-третьих, для снижения нагрузки на бизнес мы предложили перенести сроки введения обязательной маркировки тех товаров, которые должны были маркироваться с 2020 года.
В-четвертых, мы считаем, что необходимо создать единую цифровую платформу, где будет размещаться вся информация о предусмотренных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В-пятых, по нашему мнению, надо легализовать временную удаленную занятость и отрегулировать взаимоотношения работодателей и работников в данных условиях. Если человек трудится дистанционно, то, как правило, продолжительность его рабочего дня увеличивается, в том числе из-за необходимости в любое время быть на связи с коллегами и клиентами. Мы полагаем, что у работника должно быть право находиться "офлайн", и это нужно закрепить на законодательном уровне.
В-шестых, надо активнее переводить службы занятости на онлайн-формат работы, устраняя при этом недостатки, связанные с увязкой института прописки и порядка регистрации безработных по месту жительства.
В-седьмых, целесообразно пересмотреть программы по привлечению людей к выполнению общественных работ и по содействию самозанятости. Эти программы практически не менялись с 1991 года и давно нуждаются в корректировке.
В-восьмых, мы выступили с инициативой провести дискуссию о переходе на страхование от безработицы.
В-девятых, фракция "Единая Россия" предложила принять комплекс мер, направленных на совершенствование лекарственного обеспечения граждан: в частности, обеспечить упрощенную регистрацию отечественных фармакологических субстанций для производства лекарственных препаратов, установить нулевую ставку НДС на импортируемые лекарства и фармсубстанции, нулевую таможенную пошлину на ввоз этих субстанций. Кроме того, нужно как можно скорее рассмотреть депутатский законопроект по регулированию деятельности аптечных сетей и поддержать малые аптеки в период кризиса.
В-десятых, мы рекомендовали принять меры по развитию дистанционного образования и по поддержке образовательных учреждений, оказать помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Наконец, на наш взгляд, надо распространить льготы, доступные малому бизнесу, на НКО и ряд общественных организаций, пострадавших от пандемии.
Надеюсь, что эти и другие инициативы в ближайшее время будут включены в общенациональный план действий и поспособствуют развитию нашей страны в нынешних непростых условиях.