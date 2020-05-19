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Рубрика: Общество

Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее

Текст: Константин Волков
Фото: NASA/Handout via REUTERS Фото: NASA/Handout via REUTERS
Фото: NASA/Handout via REUTERS

Ураганы на Земле будут становиться мощнее, к такому выводу пришли ученые из Национального центра экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и американского Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон, проанализировав спутниковые снимки тропических штормов, сделанные на протяжении последних сорока лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте Национальной академии наук США.

Фото: pixabay.com
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По словам специалиста NOAA и главного автора исследования Джеймса Коссина, "ураганы усилятся на глобальном и на региональном уровне". Однако, по его словам, пока что неясно, происходит ли это вследствие человеческой деятельности, приводящей к изменению климата, или усиление штормов - естественное явление.

Кроме того, что ураганы станут сильнее, они также будут двигаться медленнее, считают исследователи. А значит, повышается риск наводнений из-за затяжных дождей, которые они приносят с собой.

Общество Наука

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