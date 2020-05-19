Исследование: Популярность США быстро падает в Германии

Популярность США продолжает быстро падать среди граждан Германии, а позитивное отношение к Китаю растет. Такой вывод можно сделать из результатов опубликованного в понедельник совместного социологического опроса американской службы изучения общественного мнения Pew Research Center и немецкой НПО Körber-Stiftung.

Согласно исследованию, лишь 37 процентов граждан ФРГ в настоящий момент рассматривают США в качестве приоритетного международного партнера для Берлина, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее.

При этом 36 процентов опрошенных заявили о том, что приоритет должен придаваться развитию отношений с Китаем. Эта цифра подскочила на 12 процентов по сравнению с 2019 годом.

При этом самым важным внешнеполитическим партнером Германии немцы называют Францию. На втором месте идет США, на третьем - Китай, а на четвертом - Россия.

Уточняется, что в проведенном в апреле 2020 года соцопросе приняли участие около тысячи граждан ФРГ.