Кабмин внес поправки о налоговых мерах поддержки на фоне пандемии

Новости

Эксперты: объем выбросов углекислого газа в мире упал на 17 процентов 22:34
Названа версия крушения Ми-8 под Москвой 22:12
Граница между США и Канадой останется закрытой до 21 июня 22:04
Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности 21:56
В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет 21:53
Умер актер и режиссер Владимир Голуб 21:39
Описан способ восстановления нервных клеток 21:21
Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 20:56
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 20:55
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 20:47
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 20:28
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 20:25
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 20:12
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 20:10
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 20:02
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19:53
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 22:01
Рубрика: Власть

Кабмин внес поправки о налоговых мерах поддержки на фоне пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Правительство внесло в Госдуму законопроект с налоговыми мерами поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО). Он будет рассмотрен в приоритетном порядке, заверили в нижней палате парламента.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Поправки внесены в связи с распространением коронавируса и содержат меры, ранее озвученные президентом РФ.

Пострадавший в результате пандемии малый и средний бизнес будет освобожден от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале нынешнего года. Кроме того, эта норма касается включенных в реестр социально ориентированных НКО.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту

Еще одна мера касается индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают в сферах из списка пострадавших от ситуации с коронавирусом. Для них предлагается установить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года в размере 20318 рублей. Это затрагивает ИП, не являющиеся работодателями.

- В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов, - говорится в пояснительной записке.

Следующая мера поддержки освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам.

Налог на вмененный доход на 2021 год продлевать не будут

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поправки в профильный комитет по бюджету и налогам, сообщили в пресс-службе. Документ "будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке", заявили в ГД. 20 мая эта тема будет обсуждаться на дополнительном заседании Совета Госдумы. "На Совете будут рассмотрены поступившие от правительства и депутатов законопроекты в рамках реализации мер, озвученных президентом по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии", - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Налоги Правительство Законодательная власть Госдума Налоговое законодательство Налоги на малый бизнес

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Названа версия крушения Ми-8 под Москвой
Собянин - об открытии МФЦ, начале плановой медпомощи и салонах красоты
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве