Кабмин внес поправки о налоговых мерах поддержки на фоне пандемии

Поправки внесены в связи с распространением коронавируса и содержат меры, ранее озвученные президентом РФ.

Пострадавший в результате пандемии малый и средний бизнес будет освобожден от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале нынешнего года. Кроме того, эта норма касается включенных в реестр социально ориентированных НКО.

Еще одна мера касается индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают в сферах из списка пострадавших от ситуации с коронавирусом. Для них предлагается установить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года в размере 20318 рублей. Это затрагивает ИП, не являющиеся работодателями.

- В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов, - говорится в пояснительной записке.

Следующая мера поддержки освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поправки в профильный комитет по бюджету и налогам, сообщили в пресс-службе. Документ "будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке", заявили в ГД. 20 мая эта тема будет обсуждаться на дополнительном заседании Совета Госдумы. "На Совете будут рассмотрены поступившие от правительства и депутатов законопроекты в рамках реализации мер, озвученных президентом по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии", - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба.