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19.05.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Слагаемые суммы

Как будут помогать материально семьям с двумя детьми
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Семья с двумя детьми сможет получить больше 100 тысяч рублей государственной поддержки за три месяца. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Наша главная задача - помочь семьям с детьми, - объяснил министр. - Если один из родителей теряет работу, от сокращения доходов семьи больше всего страдают дети. Поэтому здесь особенно важно принять правильные меры поддержки".

Фото: iStock
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Как они работают? Антон Котяков рассказал это на примере семьи с двумя детьми в возрасте 2 и 7 лет, в которой мама сидит в декрете, а папа - единственный кормилец - в разгар пандемии потерял работу. В такой ситуации, по словам главы минтруда, семье положены четыре вида выплат. Во-первых, за двухлетнего ребенка будут перечислены по 5 тысяч в апреле, мае и июне. Семилетний по программе выплат детям от 3 до 16 лет получит единовременно 10 тысяч рублей. Потерявший работу папа при постановке на учет в службе занятости будет получать пособие - 12 130 рублей в месяц и еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка, то есть всего 18 130 рублей в месяц. Наконец, с 1 июня семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет - то есть как раз на старшего ребенка - начнут выплачивать отдельное пособие, первая выплата составит 33 тысячи рублей и дальше порядка 5,5 тысячи рублей в месяц (конкретная сумма зависит от региона). То есть всего семья получит больше 100 тысяч рублей за три месяца.

Выплата на детей от 3 до 16 лет оказалась очень востребованной. На данный момент через портал госуслуг поступило уже более 8 млн заявлений о ее назначении на 11,5 млн детей, еще 112 тысяч заявлений были поданы в клиентские офисы Пенсионного фонда.

Граждане подали на сайте госуслуг более 8 млн заявлений, чтобы получить выплаты на детей 3—16 лет

"Дополнительные расходы бюджета на поддержку граждан и предприятий превышают 2 трлн рублей, эти средства были привлечены из различных источников", - рассказал накануне Котяков в эфире программы "Познер" на Первом канале. По его словам, страна выбрала комбинированный метод поддержки. На прямую социальную помощь из этой суммы выделено 570 млрд рублей, остальные в разных видах будут направлены организациям, в первую очередь для сохранения занятости работников.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Котяков допускает, что безработица в России, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), может увеличиться до 5,2-5,3 млн человек. Из них 2,5 млн будут зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных и получать пособие, а также все дополнительные соцвыплаты. В конце прошлого года в стране было 700-800 тысяч зарегистрированных безработных и около 3,5 млн безработных, по оценке МОТ. Разная динамика двух показателей, по словам главы минтруда, имеет вполне рациональное объяснение. Постановка на учет в качестве безработного стала намного проще, а размер пособия заметно вырос. "Порядка 45-50% из тех, кто зарегистрировался безработным в последнее время, уже минимум год не работали, - рассказал Котяков. - Они или были безработными, или трудились в сером секторе".

При этом министр не считает ситуацию с безработицей катастрофической. По его данным, только в апреле смогли официально трудоустроиться 1,1 млн человек. Стабилизация ситуации, вызванной связанными с пандемией ограничениями, ожидается в июне. Именно тогда можно будет проанализировать положение вещей и понять, как и кому надо будет помогать дальше.

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