Как будут помогать материально семьям с двумя детьми

Семья с двумя детьми сможет получить больше 100 тысяч рублей государственной поддержки за три месяца. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Наша главная задача - помочь семьям с детьми, - объяснил министр. - Если один из родителей теряет работу, от сокращения доходов семьи больше всего страдают дети. Поэтому здесь особенно важно принять правильные меры поддержки".

Как они работают? Антон Котяков рассказал это на примере семьи с двумя детьми в возрасте 2 и 7 лет, в которой мама сидит в декрете, а папа - единственный кормилец - в разгар пандемии потерял работу. В такой ситуации, по словам главы минтруда, семье положены четыре вида выплат. Во-первых, за двухлетнего ребенка будут перечислены по 5 тысяч в апреле, мае и июне. Семилетний по программе выплат детям от 3 до 16 лет получит единовременно 10 тысяч рублей. Потерявший работу папа при постановке на учет в службе занятости будет получать пособие - 12 130 рублей в месяц и еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка, то есть всего 18 130 рублей в месяц. Наконец, с 1 июня семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет - то есть как раз на старшего ребенка - начнут выплачивать отдельное пособие, первая выплата составит 33 тысячи рублей и дальше порядка 5,5 тысячи рублей в месяц (конкретная сумма зависит от региона). То есть всего семья получит больше 100 тысяч рублей за три месяца.

Выплата на детей от 3 до 16 лет оказалась очень востребованной. На данный момент через портал госуслуг поступило уже более 8 млн заявлений о ее назначении на 11,5 млн детей, еще 112 тысяч заявлений были поданы в клиентские офисы Пенсионного фонда.

Граждане подали на сайте госуслуг более 8 млн заявлений, чтобы получить выплаты на детей 3—16 лет

"Дополнительные расходы бюджета на поддержку граждан и предприятий превышают 2 трлн рублей, эти средства были привлечены из различных источников", - рассказал накануне Котяков в эфире программы "Познер" на Первом канале. По его словам, страна выбрала комбинированный метод поддержки. На прямую социальную помощь из этой суммы выделено 570 млрд рублей, остальные в разных видах будут направлены организациям, в первую очередь для сохранения занятости работников.

Котяков допускает, что безработица в России, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), может увеличиться до 5,2-5,3 млн человек. Из них 2,5 млн будут зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных и получать пособие, а также все дополнительные соцвыплаты. В конце прошлого года в стране было 700-800 тысяч зарегистрированных безработных и около 3,5 млн безработных, по оценке МОТ. Разная динамика двух показателей, по словам главы минтруда, имеет вполне рациональное объяснение. Постановка на учет в качестве безработного стала намного проще, а размер пособия заметно вырос. "Порядка 45-50% из тех, кто зарегистрировался безработным в последнее время, уже минимум год не работали, - рассказал Котяков. - Они или были безработными, или трудились в сером секторе".

При этом министр не считает ситуацию с безработицей катастрофической. По его данным, только в апреле смогли официально трудоустроиться 1,1 млн человек. Стабилизация ситуации, вызванной связанными с пандемией ограничениями, ожидается в июне. Именно тогда можно будет проанализировать положение вещей и понять, как и кому надо будет помогать дальше.