Как добровольцы помогают людям пережить времена коронавируса

Доставка продуктов сидящим дома пожилым людям, помощь в больницах и психоневрологических интернатах, психологическая поддержка находящихся на самоизоляции, дистанционные юридические консультации - вот далеко неполный перечень славных дел, которыми отметились волонтеры за два месяца пандемии. О тех, кто приходит на помощь людям и как организована их работа, рассказал "РГ" председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Волонтеры на чемпионате мира по футболу и волонтеры во время пандемии - это разные люди?

Артем Метелев: Да. Большинство из тех, кто участвует в волонтерских программах в рамках проекта "Мы вместе", впервые пришли в структурное волонтерство. До этого они могли совершать добрые дела сами или в компании друзей, но в больших формализованных акциях участия не принимали. Для нас это очень ценно. Но опыт больших праздничных событий - чемпионата мира, олимпиады и других - нам очень помог. Обычно подготовка к крупному мероприятию идет три-четыре года, есть время отобрать людей, обучить, познакомиться. Здесь же весь проект был запущен буквально за три дня. Очень четко сработали региональные штабы. Мы за сутки создали образовательный онлайн-курс. И начали работать, по ходу дела настраивая и отлаживая механизмы.

В чем основные сложности работы волонтеров во время пандемии?

Артем Метелев: Есть объективный риск заболеть, особенно у волонтеров-медиков, работающих вместе с врачами в "красных зонах" больниц. Есть стресс. Даже просто долгое ношение маски доставляет большой дискомфорт. Тем не менее 118 тысяч добровольцев оказали адресную помощь почти 2 млн человек, в основном пожилым и инвалидам. А всего нам поступило больше 1,7 млн заявок от тех, кто готов помочь.

Волонтеры за свой труд что-то получают?

Артем Метелев: Зарплаты у волонтеров нет. Но мы постарались обеспечить добровольцев всем, чем только можно. Начиная от средств защиты и заканчивая едой. Сначала были государственные деньги, потом очень быстро стали появляться спонсоры. От них мы получили миллионы масок и перчаток, практически все автомобильные бренды предоставили машины - и обычные легковые, и микроавтобусы, - чтобы мы были обеспечены транспортом. Сети фаст-фуда и некоторые рестораны кормят ребят во время дежурств. За эти недели мы смогли распределить 12,2 тыс. тонн продовольствия среди нуждающихся семей и бездомных. Практически вся эта еда была нам предоставлена безвозмездно.

Какие перспективы у волонтера? Может ли он своими добрыми делами сделать карьеру?

Артем Метелев: Во-первых, участвуя в таких акциях, человек получает неоценимый опыт. Думаю, многие волонтеры укажут потом в своих резюме свое участие в проекте "Мы вместе". И правильно сделают. Они обросли дружескими связями с близкими по духу людьми, среди которых есть и предприниматели. Это все потом пригодится. Если же делать карьеру именно в волонтерстве, то путь тут такой. Надо придумать проект, получить под него грант или финансирование - это вполне реально, реализовать свою задумку, убедиться, что это твое. И затем создавать некоммерческую организацию, привлекать финансирование, осуществлять важные и нужные дела, решать насущные задачи. Волонтеры ведь нужны везде: и в медицине, и в культуре, и в спасении жизней, и в экологии… А мы как Ассоциация волонтерских центров будем выступать медиатором между гражданским обществом и властью, помогая создавать условия, в которых вершить добрые дела всем будет легко и комфортно. Просто потому что волонтеры берут на себя такие сложные дела, за которые им всегда надо говорить "спасибо".