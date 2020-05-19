Как организовать дома спортзал

Чтобы не растерять физическую форму, отказываться от спорта в самоизоляции все же не стоит. Фитнес-клубы и тренажерные залы в Москве пока не работают, но организовать мини-спортзал можно и в домашних условиях.

Для тренировок вполне хватит пары свободных "квадратов" в квартире или балкона. По словам фитнес-тренера Екатерины Ляшевской, день лучше начинать с мягкой растяжки. После разминки советует уделять внимание упражнениям с собственным весом. "Отжимания с разной постановкой рук поддержат в тонусе грудные мышцы, выпады и приседания загрузят ноги. Если не хватает нагрузки, делайте те же упражнения на одной ноге, с паузами, в медленном темпе или все эти "отягощающие" приемы сразу, - объяснила "РГ" Ляшевская. - Для спины подойдет знакомая с детства "лодочка", для пресса - планки и скручивания". Завсегдатаям тренажерок усложнить тренировки помогут книги, помещенные в пакеты.

Тренер по боксу и физической подготовке Артур Калита к этому набору советует подключить эспандеры и бутылки с водой емкостью от двух до пяти литров. Можно к стене прикрутить и турник. Нелишними будут скакалка, обруч и мячи. И даже скалки и швабры, которые можно использовать как гимнастические палки. "Я бы еще порекомендовал лежак для штанги и саму штангу с "блинами", чтобы общий вес был около 50 кг, - отметил он. - Можно приобрести по паре гантель весом 5 и 7 кг, а еще гирю весом 16 кг".

Маркетолог Юлия Шелыгина о спорте задумалась после двух недель самоизоляции. От покупки дорогостоящих тренажеров отказалась. Для тренировок прекрасно подошли мячики разных размеров, в том числе фитбол. А двухъярусная кровать в ее квартире превратилась в стенку, где можно закрепить длинный эспандер. "Чтобы не было одиноко, ноутбук превратился в фитнес-группу, поскольку многие студии начали онлайн-тренировки", - рассказала она.