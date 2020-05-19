Как пандемия повлияла на импорт еды в Россию

В ограничении экспорта продовольственных товаров больше нет необходимости - страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечивают себя основными сельхозтоварами. О том, как страны поддерживают друг друга и от поставок каких продуктов зависит Россия, рассказал в интервью "РГ" министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

Можем ли мы столкнуться с недостатком каких-то продуктов?

Артак Камалян: Практически по всем основным сельхозтоварам рынок ЕАЭС обеспечен за счет собственного производства. Во-вторых, по некоторым позициям - в частности, по зерну, сахару, мясу свинины и птицы, а также растительным маслам - ЕАЭС может быть одним из главных игроков в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

У нас достаточно большой профицит по зерновой группе. Существенные излишки есть по сахару - сегодня это 1,5 млн тонн. Единственная группа со значимой долей импорта - это фрукты и ягоды. Здесь союз обеспечивает себя только на 40%.

Пандемия позволила выявить "слабые звенья" в продовольственных цепочках, и теперь мы знаем, в каких направлениях нам работать дальше. Есть проблема с так называемым квазиимпортом - когда для производства сельхозкультуры требуются поставки импортных семян и средств защиты растений, для животноводства - ветеринарных препаратов, для других работ - запчастей для сельхозтехники. Сейчас возникли логистические трудности, которые могут определенным образом отрицательно сказаться на полевых работах. Мы учитываем это в прогнозах, но какова глубина этого влияния, сможем сказать только по итогам посевных работ.

Запрет на экспорт гречки, лука, чеснока скоро будет снят - рынок успокоился

Может ли падение курсов нацвалют сказаться на удорожании продукции из-за импортных составляющих?

Артак Камалян: Думаю, этот фактор будет нивелирован за счет больших запасов импортных составляющих внутри ЕАЭС. В частности, в России. Мы недавно общались с крупными российскими сельхозпроизводителями. Например, опасения поставщиков средств защиты растений связаны не с ростом импортных цен, а с тем, что упадет спрос на внутреннем рынке.

Как страны взаимодействуют по закрытию продовольственных потребностей?

Артак Камалян: Основная идея союза в том, чтобы насытить рынки друг друга. В ЕАЭС есть две страны с дефицитом зерна - Армения и Киргизия. В год они импортируют порядка 50% от потребностей, и этот импорт закрывается за счет России, Белоруссии и Казахстана. Более свежий пример: когда в марте начался ажиотажный спрос на продовольствие, в Казахстане возник дефицит сахара при общем профиците в союзе в 1,5 млн тонн. Мы на нашей площадке соединили казахстанских коллег с российскими и белорусскими, и проблема была снята. Другой пример - мясо птицы. В Киргизии наблюдается его дефицит, а в России и Белоруссии - излишки. В конце апреля связали киргизских покупателей с российскими и белорусскими производителями, и сейчас они ведут переговоры.

Россия зависит от поставок продуктов из стран ЕАЭС?

Артак Камалян: Да, это молочные продукты - значимая часть импорта в РФ приходится на белорусских производителей. Дефицит фруктов, овощей закрывают отчасти Армения и Казахстан. Самый большой дефицит - это фрукты. Частично их поставляет Армения, но в большей части Россия импортирует из третьих стран.

Как запрет на экспорт гречки, лука и других видов продукции может сохранить продовольственный баланс в ЕАЭС?

Артак Камалян: Экспорт этих видов товаров невелик. Основной смысл ограничений в другом. В середине марта наблюдался ажиотажный спрос на эти товары - например, на гречку. Наша задача была дать сигнал населению, что мы защищаем внутренний рынок. И эта мера сработала. Мера временная - она действует только до 30 июня, а нового урожая это не касается. Более того, мы обсуждаем варианты о постепенном снятии запрета, и думаю, что в ближайшее время ослабим ограничения. Внутренний рынок успокоился, наблюдается даже профицит товаров.

В частности, есть ситуация с соевыми бобами: в ЕАЭС профицит этой продукции, и мы проговорили возможность открытия поставок - пока не в полном объеме, но отдельные партии можно будет вывозить уже в ближайшее время.