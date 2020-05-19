Как получить положенные на детей выплаты

На дворе самоизоляция, а в доме Пантелеевых многолюдно, потому что семья большая. У Снежаны и Анатолия четверо детей, и сейчас, чтобы переживать эпидемию, они все перебрались из Самары в свою "маленькую крепость" под Бузулуком. Даже студентка Дарья из Питера прибыла, чтобы учиться онлайн. Поэтому с утра и до вечера все, включая ответственного руководителя - папу - и сына-первоклассника, погружены в компьютерный мир. Там и совещания, и лекции, и школьные видеочаты, и даже тренировки. Анатолий-младший занимается футболом. Зеленое поле стелется от дома и до пруда, а организовать тренировку помогает наставник. "Форму все надели? Встали прямо. Пока без мяча..." - доносится из компьютера. Будущий Пеле выходит из комнаты, чтобы не мешать остальным. 17-летний Антон, учащийся лицея, и 10-летняя Софья кроме уроков еще успевают позаниматься танцами - это их увлечение с детства и терять форму в карантин не хочется. Гибким нужно быть всегда!

Спрашиваю маму про помощь государства семье во время эпидемии, сложно ли было оформить 10-тысячное пособие на детей, а Снежана только улыбается:

- Многие жаловались, что госуслуги зависали, а у меня все вышло легко. Уже на следующий день после обращения президента, 12 мая, зашла на портал и просто двумя кликами ввела СНИЛСы детей и банковские реквизиты. Вскоре пришло подтверждение из Пенсионного фонда. Очень важно, что пособие получат все родители с детьми от 3 до 16 лет, без сбора массы справок. Именно такая помощь объединяет людей в непростое время. А так-то нам уже с апреля помогают. Мы в деревне, а учителя звонят из школы, приглашают забрать продукты, которые детям на карантине выдают вместо бесплатного школьного питания. И с компьютерами не раз предлагали помочь, если у нас на такое количество учеников гаджетов не хватает. Но у нас для работы все есть...

Поскольку сегодня выходной, можно наконец-то отложить ноуты, чтобы окунуться в жизнь реальную - поработать на огороде, поудить рыбу, полистать настоящие бумажные книги (свою страсть папа привил и детям).

Чтобы чаще собираться большой семьей Пантелеевы этот дом и строили много лет, выкраивая время и средства в семейном бюджете, основное сделали своими руками. И место для "родового гнезда" в селе Сухоречка выбрали не случайно. Отсюда родом предки Снежаны и Анатолия. На юрфаке в Бузулуке молодые познакомились. А когда женились, уже точно знали, что детей в семье будет минимум трое - за мать, за отца и на прирост, как сами шутят. План перевыполнили, но папа очень даже не против и пятого наследника.

- Большая семья - это не только большая ответственность, но и радость. А когда старшие подрастают, так еще легче становится, - уверяет мама.

После того как Снежана одна с тремя детьми (младшему было 1,5 года) отправилась к мужу в Якутию, ей ничего уже не страшно. Летели до Москвы, потом до Мирного, а там до Ленска на оленях...

- Нет, папа за нами машину прислал, - смеется хозяйка дома. - Но на саночках я ребятишек потом возила в садик в туман и 45-градусный мороз. Не знаю почему, но в Якутии нам не было холодно.

Не было им холодно, потому что все вместе, и потом, в Иркутске, куда Анатолия перевели по работе. Он, как и положено мужчине, пахал на нефтяных промыслах, а жена берегла дом. Вместе с детьми они исходили все тропы вокруг Байкала, ездили в Монголию и на горячие источники в Бурятию. Так что поставить палатку и развести костер у Пантелеевых умеют все. Вот только нынешним летом далеко выбраться не получится. "Расстраиваетесь?" - спрашиваю, уже почти зная ответ. А они только улыбаются: "Ничуть, у нас и тут в деревне рай". Рядом с "раем" храм в честь Казанской Божьей Матери.

- Церковь старая, намоленная, сюда еще мои прапрадеды ходили. В 1930-е годы храм превратили в склад, но потом волей божьей восстановили, - рассказывает Анатолий. - А сельская община, сами знаете, как одна семья. Мы люди православные, и для нас это очень важно, быть ближе к корням.

Докопаться до корней - это правило для Анатолия во всем. Свое генеалогическое древо он с помощью местных историков и музейщиков раскопал до 12-го колена. Узнал, например, что один его дед, Александр Сурков, воевал под Сталинградом, был участником двух парадов Великой Отечественной войны - 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (тогда "запасной" столице СССР) и в победном на Красной площади в мае 1945 года. А второй, Алексей Пантелеев, дошел до Чехии, где был ранен и долго считался пропавшим без вести, но дома его, к счастью, дождались.

В память о предках и всех героях Великой Отечественной у околицы дома Пантелеевы заложили свою аллею Памяти - как часть всероссийской акции. Папа уже сконструировал поливочную систему, которая будет орошать молодые деревья, когда хозяева вернутся в Самару. Первые испытания прошли успешно.

"Иначе и быть не могло, у Анатолия получается все, за что бы он ни брался", - уверяет, прощаясь, Снежана. И глядя на их дом, цветущие деревья и счастливые лица детей, я понимаю, что дом становится крепостью не из-за кирпича, а от крепких людей, которые рассчитывают на себя, но помогают другим.

Конкретно

Что нужно для оформления пособия

В соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года, независимо от того, есть у семьи право на маткапитал или нет. Обратиться за этой выплатой можно через портал госуслуг, ответили на запрос "РГ - Недели" в Пенсионном фонде России. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступят деньги. Дополнительные документы представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Также заявление на выплаты семьям с детьми в качестве государственной поддержки во время эпидемии можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и подразделения МФЦ. Однако в Пенсионном фонде предупредили: в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции лично обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Подготовила Ирина Невинная