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Рубрика: Общество

Уроки маскировки

Как правильно использовать защитные маски и перчатки
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Сейчас самоизоляция вошла в новую фазу: во многих регионах ввели обязательное ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Какие средства защиты безопаснее и комфортнее, как их носить и ухаживать за кожей лица и рук? "РГ - Неделя" разбиралась вместе со специалистами.
Дефицит масок наконец-то кончился, в продаже сейчас есть варианты на любой вкус, включая и неожиданные дизайнерские находки. Фото: Gettyimages Дефицит масок наконец-то кончился, в продаже сейчас есть варианты на любой вкус, включая и неожиданные дизайнерские находки. Фото: Gettyimages
Дефицит масок наконец-то кончился, в продаже сейчас есть варианты на любой вкус, включая и неожиданные дизайнерские находки. Фото: Gettyimages

Медикам, которые работают в специальных респираторах, особенно сложно - приходится подклеивать под контур маски мягкие полоски, иначе на лице надолго остаются вмятины, а кожа воспаляется. Итальянские коллеги даже прислали нашим медикам особые защитные кремы.

Фото: iStock
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В обычной жизни ношение маски не так неприятно, но тоже доставляет неудобства. Главное - выбрать такую, на которую не возникает аллергии (многие жалуются, что синтетические из аптек пахнут и вызывают аллергическую реакцию).

В крайнем случае можно сшить самую "нейтральную" маску из сложенной в 8-16 слоев марли ("РГ - Неделя" подробно рассказывала, как это сделать).

"Даже нейтральный материал при плотном прилегании к коже и долгом механическом воздействии вызывает нарушение целостности кожного покрова и может вызвать покраснения, шелушения и трещины. Резиновая окантовка респираторов может вызывать раздражение и аллергический дерматит", - предупредила профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМА последипломного образования Юлия Галлямова. Поэтому для здоровых людей лучший вариант - надевать маску ненадолго, например только при выходе из квартиры в магазин или аптеку. А на улице, если вокруг немного людей, маска не нужна.

"С точки зрения защиты от вируса лучший вариант - одноразовая маска, - подсказывает инфекционист Наталья Степанкевич. - При использовании многоразовых выше вероятность получить вторичную инфекцию".

При этом многоразовые маски, сняв, нельзя надевать повторно, необеззаразив.

Коронавирус погибает при 70 градусах за пять минут. Поэтому можно маску постирать, а затем прогладить раскаленным утюгом. Можно обработать паром и просушить.

И лучше иметь при себе несколько масок в чистых отдельных пакетах, чтобы иметь возможность поменять защиту.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Если все же маска натерла лицо, нужно использовать смягчающие средства. Например, цинковую "болтушку", которую используют у грудничков при потнице.

"Если присоединилась вторичная инфекция или есть склонность к этому, то вечером перед сном надо протирать воспаленные участки антисептиками: хлоргексидином или мирамистином. Если же образовалась гнойничковая инфекция, то лучше не экспериментировать и идти к врачу", - рекомендует Галлямова.

Что касается перчаток, предпочтение стоит отдать тканевым. Материалы, которые не "дышат" (резиновые, полиэтиленовые, нитриловые перчатки) вызывают эффект теплицы, кожа потеет, эпидермис разбухает и становится уязвимым для аллергенов, грибковых патогенов, бактериальных инфекций.

Рецепты

Бережем, питаем, восстанавливаем

1. После каждого мытья наносим на руки несколько капель любого натурального масла для тела.

2. Делаем маску для рук.

Состав:

1 ложка масла ши;

1 ложка масла какао;

1 ложка пчелиного воска.

Смешать, нагрев на водяной бане, и после застывания использовать как крем или как маску, можно намазать на руки на ночь, надев сверху тканевые хлопчатобумажные перчатки.

Кстати, под тканевые перчатки на ночь толстым слоем можно наносить любой крем для рук.

Мед хорош не только к чаю, но и как противовоспалительное средство для кожи. Фото: Photoxpress

3. Можно вспомнить о несложной процедуре, которую также легко сделать дома. Это парафинотерапия. Правда, использовать нужно очищенный косметический парафин, который предварительно расплавляем в специальном аппарате или на водяной бане.

На чистые руки, без украшений, наносим крем и опускаем несколько раз в теплый (не горячий!) расплавленный парафин. Температура чуть выше температуры тела (40-45 градусов), должно ощущаться приятное тепло. Затем надеваем на руки пакеты и укутываем в махровые рукавицы или полотенце на 15-30 мин. После этого парафин снимаем и наносим увлажняющий крем.

4. Вот еще несколько рецептов масок из подручных средств.

Мед и оливковое (или другое растительное) масло. Смешать в равных частях, нанести на руки, замотать пищевой пленкой на 15-20 мин., затем смыть водой.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сок алоэ плюс персиковое, миндальное или оливковое масло плюс мед.

Оливковое масло - 1 столовая ложка, облепиховое масло - 1 чайная ложка, по 5 капель масляного раствора витамина А и Е ( из аптеки), 1 чайная ложка крема Д-пантенол (из аптеки).

Желток яйца, чайная ложка меда, ложка овсяной муки - все смешать, немного подогреть (на водяной бане или несколько секунд в микроволновке). Теплую смесь нанести на руки на 30 минут, смыть.

Миндальное масло и пахта или молочная сыворотка - в равных пропорциях.

Все эти маски смягчают, питают, регенерируют кожу и укрепляют ногти, а если в составе пахта или овсяная мука, еще и осветляют поверхность рук - всегда можно подобрать то, что подойдет вам лучше всего.

Полина Мартынова

Советы

Как восстановить руки после частого мытья и ношения перчаток

Полина Мартынова, косметолог

Антисептики, содержащие спирт, очень сушат кожу. Если кожа рук раздражена или потрескалась после частого мытья, лучше на время отказаться от использования скрабов. Сначала необходимо восстановить защитные функции кожи и заживить мелкие трещинки. В этом помогут всевозможные маски и кремы для рук, которые в том числе можно приготовить и в домашних условиях из простых продуктов. Маску для рук хорошо бы делать 2-3 раза в неделю: нанести на чистую сухую кожу и держать от 10 до 40 минут.

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