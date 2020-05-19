Как президент Украины отчитывался перед вице-президентом США

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач сделал достоянием общественности скандальные записи телефонных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний официально отвечал за украинское направление в администрации Барака Обамы и одновременно проворачивал свои "темные делишки" - продвигал интересы работавшей на Украине американской компании Burisma и собственного сына Хантера Байдена. Все это и так хорошо известно. Однако опубликованные Деркачом записи примечательны тем, что проливают свет на истинный характер отношений между Байденом и Порошенко. Отношений строгого начальника и услужливо заискивающего подчиненного.

Действительно, если послушать, как президент Незалежной на сильно ломаном английском языке с тяжелым славянским акцентом отчитывался перед человеком "номер два" в Белом доме, создается впечатление, что речь идет о провинившемся ученике и строгом учителе. Учителе, который дает команды избранному лидеру де-юре независимой и суверенной страны. А еще ставит условия и прямо шантажирует своего подопечного, который в ответ согласовывает со "старшим товарищем" все нюансы внутриукраинской политической кухни.

Вот лишь один пример. Фрагмент из разговора Байдена-Порошенко от 16 февраля 2016 года.

Порошенко: Для меня большое удовольствие каждый раз слышать ваш голос.

Байден: Хорошо. Нам нужно поддерживать контакт. Я остаюсь открытым для вас (пленка прерывается)... В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов. Однако если у вас еще есть необходимость, как вы догадывались, удовлетворить требования МВФ и другое.

Записи проливают свет на истинный характер отношений между Байденом и Порошенко

Порошенко: Очень сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко, который является публичной персоной. Но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, по вашему мнению, я отзову свое предложение. Никто не знает, что я собираюсь предложить Луценко. В этой ситуации я исключу всех политически мотивированных кандидатов с этого процесса.

После таких откровений в том, что не только это, но и иное "закулисье" периода президентства Петра Порошенко рано или поздно станет известно широкой публике, сомневаться не приходится.