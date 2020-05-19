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Рубрика: Общество

Как сделать дистанционное образование удобным

Текст: Мария Агранович
Сегодня, когда практически все вузы уже освоили дистанционный режим обучения, самое время подумать о том, как преподавателям сохранить самые удачные приемы дистанта при возвращении к привычным очным форматам. Разбираемся с научным сотрудником международной научно-учебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа, преподавателем факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, кандидатом технических наук Ольгой Максименковой.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

- Для преподавателей переход в дистанционный режим обучения - это не только подбор новых технологических решений и изменение способов общения со студентами. Это еще и "испытание на прочность" мощным информационным потоком, - говорит Ольга Вениаминовна. - Как привести информационную среду в порядок? Есть несколько рекомендаций, учитывающих "тонкие" моменты дистанционного обучения.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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1.Точка входа. Обилие современных каналов связи и общения в онлайне оживляет учебный процесс, повышает доступность информации для студентов, что само по себе здорово. Но одновременно все это "нагружает" преподавателя, особенно если используется несколько разных программ, например, мессенджер, электронная почта, форум и т.п. Вопросы студентов дублируются, часто сложно понять, кто именно что спросил - у молодежи в ходу неинформативные никнеймы и аватары. Выход? Групповой форум или чат. Это позволит снизить нагрузку и повысить эффективность обратной связи. Кроме того, привлечение средств интегрированных образовательных платформ позволяет легче "узнавать" студентов и общаться с ними в различных учебных "активностях" от телеконференций до тестов.

2.Синхронизируемся. Дистанционная форма работы серьёзно меняет именно синхронную работу преподавателя. Теперь у нас есть посредник, чаще всего средство телеконференции. Дистанционный подход к работе не означает отказа от синхронных мероприятий со студентами, но предполагает их трансформацию: встречи могут быть записаны для размещения в видеоканале, докладчика можно не перебивать, записывая вопросы в чат. Удобно перед онлайн-встречей предложить студентами самостоятельно поработать с учебным материалом (например, решить задачу или подготовить ответы на ряд вопросов). Свои вопросы ребята могут отправить мне лично, если потребуется, а в онлайне уже все вместе мы разберем типовые ошибки, домашние работы и пр. В своей работе я использую платформу Microsoft Teams, в качестве такого личного, асинхронного канала связи: беседы в этой программе и специальные разделы в записной книжке OneNote Class Notebook, а синхронного - чаты и телеконференции.

3.Работаем в команде. Сейчас у наших студентов, как и у нас всех - острый дефицит общения. Поэтому важно сохранять и продолжать любые командные практики: например, проектная деятельность, которую мы любим, ценим и используем при очном обучении, может быть продолжена и дистанционно. Современные облачные образовательные ресурсы позволяют коллективно работать с разными документами, планировать задачи, сроки. Прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, мои магистранты реализуют дистанционно командный проект по работе с данными. Неделю команды работают самостоятельно, вопросы публикуются в отдельном канале команды, там же я размещаю дополнительные материалы, например, полезные наборы данных или ссылки на инструкции. Раз в неделю встречаемся на телеконференции, обсуждаем промежуточные результаты, согласуем планы на следующую неделю.

Фото: iStock
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4.Играем. Элементы игры и соревнования оживляют учебный процесс и положительно сказываются на мотивации учеников, какого бы возраста они не были. Разумеется, идеальный вариант, когда можно тщательно продумать систему достижений и поощрений и "привязать" успех в игре к системе оценивания учебной дисциплины. В неидеальных условиях спешного перехода к дистанционному обучению можно использовать встроенные средства геймификации, например, персональные награды или подключённые средства геймификации учебного процесса, такие как Kahoot! Menti или Socrative.

5.Безопасность. В ситуации вынужденного дистанционного образования большинство из нас оказались один на один с собственным оборудованием и программным обеспечением. Образовательные среды, которые мы начали использовать, в основном связаны с передачей данных через интернет. Вопросы информационной безопасности стали насущными для нас, конечных пользователей. Пожалуйста, не забывайте обновлять используемые программы, включая саму операционную систему и драйверы устройств, устанавливайте пароли и премодерацию в телеконференциях.

Общество Образование

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