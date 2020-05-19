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19.05.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Когда отпуск без оплаты незаконен

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Юристы предупреждают: отпуск без оплаты может предоставляться исключительно на добровольной основе. Желание человека отдохнуть, не получая за это никаких денег, должно быть абсолютно искренним. В противном случае можно подать на работодателя в суд.
Вы не обязаны жертвовать деньгами ради того, чтобы босс остался на плаву. Фото: Photoxpress Вы не обязаны жертвовать деньгами ради того, чтобы босс остался на плаву. Фото: Photoxpress
Вы не обязаны жертвовать деньгами ради того, чтобы босс остался на плаву. Фото: Photoxpress

Многие работодатели нашли, как им кажется, хороший выход, как преодолеть экономические трудности: отправить работников в неоплачиваемые отпуска. Если верить кадровым службам, по всей стране широкие трудовые массы резко воспылали желанием отдохнуть за свой счет. Начальники, конечно же, идут людям навстречу, причем на голубом глазу, и отпускают работников погулять без денег.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Плохая новость для простосердечных начальников: их обманывают, люди вовсе не хотят бесплатно прохлаждаться. А принудительные неоплачиваемые отпуска могут быть оспорены в суде. Юристы-практики уже в ближайшее время ожидают вал таких судебных процессов.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России провел специальный вебинар "Режим нерабочих оплачиваемых дней: что делать работодателю?", в ходе которого были разъяснены многие спорные вопросы. Модератором мероприятия выступила ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении института кандидат юридических наук Татьяна Коршунова.

Одна из острых тем: на практике нередко работодатели, чтобы сэкономить на зарплатах, либо отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска, либо переводят на неполный рабочий день.

"Отпуск без сохранения зарплаты не может быть предоставлен без учета мнения работника, - подчеркнула Татьяна Коршунова. - Он всегда предоставляется только по письменному заявлению работника".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Однако многие работники в ответ на призывы не поддаваться давлению и не писать заявления на неоплачиваемый отпуск, скептично замечают: мол, а что, сразу писать заявления об увольнении?

"Конечно, когда работодатель давит на работников, они пишут заявления, - рассказывает Татьяна Коршунова. - Но возникает вопрос: правомерно ли предоставление таких отпусков? Работник все-таки должен написать это заявление добровольно. И я не могу сказать о том, как суд посмотрит на все обстоятельства, если от работника впоследствии поступит иск".

Неоплачиваемый отпуск предоставляется только добровольно

По мнению эксперта, суд вполне может решить, что работник написал заявление под давлением, и соответственно неоплачиваемый отпуск будет признан незаконным.

"Если работник обратится в суд и будет приводить доказательства, что написание заявления было вынужденной мерой, то судья, рассматривающий конкретное дело, должен будет комплексно оценить все доказательства, - говорит Татьяна Коршунова. - Как расценить, было ли добровольным желание работника месяц-два не получать заработную плату, если, например, у него несовершеннолетние дети, неработающая жена, ипотека. Едва ли можно поверить в то, что он написал такое заявление абсолютно бескорыстно, желая помочь своему работодателю удержаться на плаву".

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