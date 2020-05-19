Комитет СФ поддержал продление эксперимента по электронному голосованию

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате одобрить закон о продлении по электронному дистанционному голосованию в Москве.

Эта форма впервые была использована в сентябре прошлого года в трех округах столицы на выборах депутатов Мосгордумы. Законом предлагается продлить срок действия эксперимента на 2020 и 2021 годы. Норма касается выборов всех уровней, которые пройдут в эти сроки на территории Москвы.

Электронное голосование будет применяться параллельно с традиционным.

"Данный федеральный закон создает условия для дальнейшего тестового использования современных технологий в процессе голосования, что позволит установить дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан", - отметил первый зампред комитета Владимир Полетаев.

Как отметил присутствовавший на заседании депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин, еще на старте эксперимента специалисты отмечали высокую надежность системы кодирования данных. Тес не менее, технология совершенствуется, с сентября прошлого года "проведена большая дополнительная работа, поскольку были зависания в день голосования в Москве". "Сегодня построена вторая, дублирующая система, которая позволит избежать таких моментов", - сказал он. Кроме того, создана технология "плавающего бюллетеня" - в случае сбоя и перезагрузки системы электронный бюллетень остается у избирателя, он может завершить голосование, когда система восстановит работу.

Совет Федерации рассмотрит этот закон на пленарном заседании 20 мая.