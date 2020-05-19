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19.05.2020 13:13
Рубрика: Общество

Врачи установили, почему коронавирус не оставляет шансов курильщикам

Текст: Тимур Алимов

Повышенная экспрессия белка АСЕ2 служит одной из основных причин наиболее сложной формы течения и высокого риска летального исхода от нового коронавируса у курильщиков. Об этом заявил специалист по генетике лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory (Хантингтон, штат Нью-Йорк) Джейсон Шелцер по итогам проведенного исследования. Выводы ученого опубликованы в издании Developmental Cell.

Ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) представляет собой регуляторный белок, вирус SARS-CoV-2 использует его для проникновения в клетки человека.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Шелцер сравнил экспрессию гена ACE2 из эпителиальной ткани легких у людей, которые регулярно курили сигареты, и тех, кто никогда не курил.

- Выяснилось, что курение вызывало значительное увеличение производства ACE2 - в среднем на 30-55 процентов больше, чем у некурящих. У заядлых курильщиков уровень этого белка достигал максимальных значений. Это и дает представление, почему зависимые от сигарет люди, заболевшие COVID-19, имеют плохие клинические результаты, - сообщил ученый.

ACE2 экспрессируется так называемыми бокаловидными клетками, производящими слизь для защиты дыхательных путей от вдыхаемых раздражителей. То есть повышенная выработка данного белка является побочным продуктом защитной реакции организма. Кроме того, ангиотензин-превращающий фермент 2 усиленно производится при активации иммунной системы в ответ на SARS-CoV-2. Таким образом, по словам Шелцера, вирус создает своего рода замкнутый круг, который вместо защиты способствует распространению инфекции.

Ученый отметил, что при прекращении поступления в легкие сигаретного дыма производство ACE2 существенно замедляется, то есть влияние вредной зависимости можно обратить вспять.

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