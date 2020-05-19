Ученые создали прыгающего "краба" для исследования морского дна

Создан робот, который может ходить по дну океанов и морей. Его будут использовать в исследовательских целях, в том числе, при сложных рельефах.

Создавшие робота SILVER2 итальянские ученые после многочисленных экспериментов пришли к выводу, что оптимальный способ хождения по дну выработан в природе, и его используют крабы. Поэтому Джиакомо Пикарди из Школы перспективных исследований имени святой Анны и его коллеги и решили спроектировать аппарат, передвигающийся как краб.

У него шесть широко расставленных "ног", которые при необходимости вытягиваются и сгибаются. Также при помощи пружин робот может оттолкнуться и запрыгнуть на уступ до десяти сантиметров. Машина размером 60 на 35 сантиметров имеет блок электроники, аккумулятор, инерциальную навигационную систему навигации, датчики прикосновений и две камеры. Кроме того, "краб" может бесшумно застывать на месте длительное время.

Снизу у нее есть платформа для установки полезной нагрузки. Металлический "краб" может смотреть в одну точку много дней без расхода энергии на передвижение, и пригоден для долгих наблюдений, изучения горных пород, флоры, фауны и климата.

Связь с аппаратом осуществляется с помощью прикрепленного к конструкции плывущего на поверхности воды буя с антенной. Данные передаются по кабелю. Роботом можно управлять с ноутбука. Есть задумка в будущем сделать его управление беспроводным.