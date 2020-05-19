Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки

Несколько крупных российских розничных сетей до конца июня продолжат продавать ряд социально значимых товаров без торговой наценки. Об этом заявили в сетях "Магнит", X5 Retail Group и Metro. "Инициатива призвана поддержать социально незащищенных граждан и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса", - отмечают в компаниях.

От наценки на некоторые категории товаров сети отказались в апреле этого года. Каждая компания определила перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте "первой цены". В список вошли не менее 10 наименований бакалейных товаров, плодоовощной и скоропортящейся продукции. Все их покупатели могут приобрести без торговой наценки - по ценам от производителей.

За время действия акции товары с нулевой наценкой приобрели десятки миллионов покупателей. Все расходы при продаже продукции торговые сети взяли на себя.