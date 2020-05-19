Кто должен обеспечивать дезинфекцию многоквартирных домов

Опасения о катастрофическом падении платежей населения за жилищно-коммунальные услуги пока не подтверждаются. Но ситуация, в которой оказались в период пандемии управляющие компании, все-таки остается сложной, отметили на онлайн-конференции представители Общероссийского народного фронта и эксперты отрасли.

Предположения, звучавшие в начале апреля, о снижении собираемости платежей населения за ЖКУ на 50% и более пока не оправдываются, отметила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Если в марте не оплачивалось 5-10% счетов, то по итогам апреля, по ее данным, цифра возросла лишь до 30-40%.

Однако снижение все равно весьма значительное. К тому же, многие управляющие организации, в зависимости от региона, вынуждены также оплачивать дополнительную дезинфекцию подъездов жилых домов из-за пандемии. По расчетам "ЖКХ Контроль", на обработку 5-этажного дома может уходить более 22 тысяч рублей в месяц.

Если регион принимает какое-то решение о проведении дополнительных работ на территории многоквартирных домов, то он должен соответствующим образом проведение этих работ обеспечить, озвучила официальную позицию Минстроя замдиректора департамента развития ЖКХ министерства Олеся Лещенко. Такие поручения были направлены в регионы, сейчас ведомство собирает отчеты местных органов власти о том, каким образом это поручение исполнено, в каком объеме оказана поддержка управляющим организациям, в чем заключаются сложности, какие есть лучшие практики. Исходя из этого будут в дальнейшем приниматься решения, как с учетом лучшего и худшего опыта в регионах эту работу настраивать, подчеркнула Лещенко. "В работе находится пакет антикризисных мер, на уровне министерства они согласованы, сейчас обсуждаются с другими ведомствами. В правительство будут внесены буквально со дня на день", - добавила представитель Минстроя.

Финансовая поддержка государства в этом случае необходима, чтобы каждый житель был уверен в обеспечении его безопасности, независимо от того, какие возможности есть у УК, отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Нужно в любом случае разработать "правила игры" о том, как должно работать ЖКХ в условиях чрезвычайных ситуаций, отметили представители отрасли ЖКХ. Возможно, даже ввести новую главу в Жилищный кодекс, поскольку пандемия еще не закончена и не исключено повторение подобных ситуаций в будущем. Также управляющим компаниям хотелось бы получить более детальные рекомендации Роспотребнадзора: какой должна быть уборка, если в городе нет заболевших, если есть заболевшие в городе или же в конкретном подъезде, какие квалификационные требования к тем, кто ее проводит.