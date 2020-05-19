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19.05.2020 19:40
Рубрика: В мире

Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше

Текст: Алексей Чуриков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу. Лавров отметил, что Москва сомневается в том, что озвученные планы по передислокации оружия будут на самом деле реализованы.
Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

"Что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из Германии в Польшу, то это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, в котором НАТО обязалась не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса. Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане", - отметил Сергей Лавров, комментируя слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, заявившей о возможном приближении ядерного оружия к границам России.

Фото: AP
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Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тот факт, что подобные заявления звучат из уст послов США, которые тем самым фактически диктуют условия Вашингтона правительствам стран пребывания. "Для меня самое приметное, если хотите, в этой истории заключается не в ядерном оружии, а в том, как свободно послы США в европейских странах не просто излагают позицию своей страны, а диктуют позицию стране пребывания", - подчеркнул Лавров.

Немногим ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что подобные заявления со стороны представителей Вашингтона обостряют и без того "переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО". "Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США. Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию", - подчеркнула Захарова.

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