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19.05.2020 12:11
Рубрика: Происшествия

Легендарный рестлер пропал без вести во время купания в океане

Текст: Максим Домчев
Фото: instagram.com/shadbeast13 Фото: instagram.com/shadbeast13
Фото: instagram.com/shadbeast13

Американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести после того, ккак отправился поплавать со своим сыном.

Как сообщает портал TMZ, инцидент произошел 17 мая. 39-летний Гаспард вместе с женой и 10-летним сыном отдыхал на пляже в Лос-Анджелесе. В тот момент когда он вместе с сыном находились в воде, сильное течение унесло их на глубину.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Спасатели обнаружили спортсмена, но тот отказался от помощи и попросил сначала спасти сына. Ребенка доставили на берег.

Однако вернуться за рестлером спасатели не успели. Его накрыло волной и больше он на поверхности воды нее появился.

Поиски продолжаются, но спасатели уже предположили, что мужчина утонул.

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