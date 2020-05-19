Легендарный рестлер пропал без вести во время купания в океане

Американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести после того, ккак отправился поплавать со своим сыном.

Как сообщает портал TMZ, инцидент произошел 17 мая. 39-летний Гаспард вместе с женой и 10-летним сыном отдыхал на пляже в Лос-Анджелесе. В тот момент когда он вместе с сыном находились в воде, сильное течение унесло их на глубину.

Спасатели обнаружили спортсмена, но тот отказался от помощи и попросил сначала спасти сына. Ребенка доставили на берег.

Однако вернуться за рестлером спасатели не успели. Его накрыло волной и больше он на поверхности воды нее появился.

Поиски продолжаются, но спасатели уже предположили, что мужчина утонул.