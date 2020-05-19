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19 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 19 мая 2020 г.
Опубликован 19 мая 2020 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановления Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области", в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 47-00-01/31-2220-2020 Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Запретить с 20 мая 2020 года посещение территорий общественных кладбищ, расположенных на территориях муниципальных районов Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" к зоне 1, за исключением осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Запретить с 20 мая 2020 года в целях предотвращения массового скопления людей посещение в нерабочие праздничные дни, а также в дни религиозных праздников территорий общественных кладбищ, расположенных на территориях муниципальных районов Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" к зоне 2, за исключением осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 192 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности и вице-губернатора Ленинградской области По внутренней политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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