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19.05.2020 11:50
Рубрика: Власть

Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить

Текст: Галина Мисливская
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Мы рекомендуем начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля", - заявила она.

По словам Голубевой, летние смены могут быть сокращены на треть. "Если мы говорим о начале кампании с 1 июля, мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде - не 21 день, а, допустим, 14", - сказала представитель Минпросвещения.

Фото: iStock
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Примерно на треть из-за коронавируса сократится и число организаций, способных принять детей этим летом. "Мы планировали в этом году охватить организованным отдыхом около 7 млн детей в 45 с лишним тысячах организаций отдыха и оздоровления", - сообщила Голубева. "Но, с учетом сложившейся ситуации готовы будут к открытию в этом году только 33 тысячи 347 организаций, из них 2 214 стационарных", - добавила она.

В детских оздоровительных лагерях могут быть введены дополнительные меры предосторожности, например, запрет на посещение детей родителями в течение смены.

В Роспотребнадзоре уточнили, что решения об открытии детских лагерей будут приниматься руководством регионов. "Мы подготовим проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа", - сказала замглавы ведомства Ирина Брагина. Основные требования - закрытый режим работы загородных учреждений, одномоментных заезд, постоянное нахождение персонала на территории лагеря в течение смены.

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